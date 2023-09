Henry explique l’échec de Messi au PSG !

Le sélectionneur des Bleuets est revenu sur le passage de Lionel Messi au PSG.Henry croit savoir pourquoi le passage de Messi à Paris est un échec.

Cet été, Lionel Messi a quitté le PSG deux ans après son arrivée. Le champion du monde argentin reste sur un échec au PSG. Et cela n’est pas du tout une surprise pour Thierry Henry.

Lionel Messi, un goût inachevé à Paris

Dans la soirée du 10 août 2021, le PSG a officialisé la venue de Lionel Messi en provenance du FC Barcelone. L’international argentin avait paraphé un contrat de 2 ans avec le géant de Ligue 1. Cette arrivée du sextuple champion de France au Porte d’Auteuil avait suscité l’hystérie et l’extase des fans du PSG. Les supporters parisiens fantasmaient à l’idée de voir jouer le trio de gala (Neymar, Mbappé, Messi).

Mais après deux ans, le fameux trident offensif n’a pas survolé les débats comme on pouvait l’imaginer aux grands désarrois des supporters. L’attaquant argentin ne sait jamais remis de son départ du FC Barcelone et son passage et n’a été que l’ombre de lui-même à Paris. Finalement ce dernier a été mis sur la liste des départs cet été rejoignant l’Inter Miami aux États-Unis.

Henry n’est pas surpris

Pour Henry ce scénario était prévisible.«Non pas déçu .Tu te rappelles lorsque j’étais arrivé à amazone, au début je disais moi pour faire jouer cette équipe c’était un mal de tête. Je parlais de structure d’organisation. Je sais que vous allez rigoler encore une fois. Mais comment tu pouvais jouer avec les trois. » a lancé la légende du football français sur les ondes de RMC Sport répondant à une question de Rothen.

Alors que le célèbre chroniqueur insistait sur le fait que Messi n’était pas totalement investi, il ajoute.« Mais quand il jouait avec l’équipe d’argentine, une structure, il y a pas trois Messi, il n’y a que lui. Si tu me mets dans une structure et que c'est lui seul le patron, je pense que ça marche. »

Le champion du monde 1998 a par ailleurs pris son exemple pour illustrer la situation difficile de Messi au PSG.

« Je suis parti d’arsenal. J’ai pleuré quand je suis parti d'Arsenal pour le Barça. Et ça m’a mis un an avant que je ne réalise que je suis parti d’arsenal. » a indiqué l’ancien joueur de l'AS Monaco.