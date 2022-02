Henry et Carragher dézinguent Manchester United

Le Manchester United d'Alf Rangnick a obtenu un match nul 1-1 sur le terrain de l'Atletico Madrid mercredi soir.

Henry sans pitié avec United

Henry a fait partie de l'équipe d'Arsenal du début des années 2000, qui entretenait une rivalité féroce et spectaculaire avec Manchester United à l'époque, mais il est clair que l'équipe a régressé ces dernières années, et de loin.

"La façon dont ils jouent n'est pas celle de United, ce n'est pas le United que je connais, je ne sais pas ce que c'est", a expliqué Henry sur CBS Sport.

"Je n'aime pas habituellement m'en prendre aux joueurs, mais comme vous l'avez dit, vous aviez un professeur comme Louis van Gaal, puis ils ont traité Mourinho de dictateur parce qu'il était trop à fond dans ceci et cela".

"Tout à coup, vous avez un ami et ils aiment Solskjaer parce qu'il était plus un père et un gars sympa, mais quand est-ce que ça va être à propos des joueurs ?"

S'exprimant aux côtés de Henry dans le cadre de l'émission, l'ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, s'est demandé si l'équipe de United était devenue ingérable.

L'article continue ci-dessous

"Pensez-vous que le Manchester United que nous avons vu ces quatre ou cinq dernières années est réellement ingérable ?" a interrogé Carragher.

"Nous parlons de la structure d'un club de football, des joueurs qu'ils ont, ils ont eu cinq ou six managers, certains d'entre eux ont gagné des Ligues des Champions.