Henry couvre Rodri d'éloges : Barcelone a recruté le nouveau Busquets

Le Français Thierry Henry, ancien joueur de Barcelone et d'Arsenal, a salué l'arrivée de Rodri dans les rangs du club catalan, le considérant comme une copie conforme de Sergio Busquets, ancien joueur des Blaugrana.

Barcelone entame son parcours en Ligue des champions ce mercredi soir, face à Feyenoord, lors de la première journée de la première phase de la compétition continentale.





Interrogé, en tant que consultant sur la chaîne « CBS Sports », sur le fait de savoir si Rodri était meilleur que Sergio Busquets, un débat qu'il n'a pas souhaité lancer, Henry n'a pas hésité à présenter le joueur récemment sacré meilleur joueur de la Coupe du monde comme une copie conforme de Busquets en cette nouvelle ère.

Henry a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Je ne sais pas s'il est meilleur que Busquets ou non, c'est un tout autre sujet, mais je n'aurais jamais imaginé revoir un joueur comme lui. Je l'ai vu, et j'en vois un maintenant. Barcelone a recruté un autre joueur comme lui. »

Il a ajouté : « Busquets n'a pas remporté le Ballon d'or, tout comme Xavi et Iniesta. Ce que je veux dire, c'est que ce joueur, s'il est en bonne condition physique et j'espère qu'il ne se blessera pas, va changer radicalement l'équipe. Ils ont gagné 5-0 (face à Valence) et n'ont encaissé aucun but sur contre-attaque. Voilà ce qu'il apporte à l'équipe, et c'est pour cette raison que cette équipe sera très dangereuse. »

Il a poursuivi : « Il n'y avait aucun pressing sur le ballon ; il a contrôlé la profondeur, attiré l'ailier au loin et couru avec l'adversaire comme il se doit. Et en tant que milieu défensif, il a fait tourner le ballon et est allé de l'avant immédiatement. Compte tenu de son style de jeu et de sa vision pénétrante, il a le devoir d'être capable d'anticiper les mouvements de l'adversaire et de l'arrêter. »

Et de conclure : « Avez-vous vu comment, lorsqu'il a pressé le joueur sur l'aile, il n'est pas tombé au sol ? Il s'est arrêté à environ deux mètres, a analysé la situation, a laissé son équipe récupérer la possession, puis il est retourné dans la profondeur, a contrôlé le ballon et l'a transmis de l'autre côté. C'est un joueur différent, et nous le savons. Espérons qu'il reste en bonne condition physique pour eux. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora.