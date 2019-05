Henrikh Mkhitaryan pourrait ne pas disputer la finale de la Ligue Europa

Le milieu d'Arsenal, Henrikh Mkhitaryan, pourrait faire l'impasse sur la finale de la C3 à cause du conflit entre son pays et l'Azerbaidjan.

La finale de la prochaine se jouera à Bakou le 29 mai, et elle opposera à . Une rencontre qu'un Gunner pourrait manquer. Non pas à cause d'une suspension, ou d'une blessure mais parce que le pays hôte, à savoir l'Azerbaidjan, entretient des relations compliquées avec sa nation à lui, l'Arménie.

Mkhitaryan avait déjà loupé un déplacement en terre azérie cette saison. C'était en tout début de parcours en Ligue Europa lors d'un match face au Qarabag. Il avait alors demandé à ne pas jouer, et ce choix avait créé la controverse.

Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaidjan date du milieu des années 1990. Il trouve son origine dans une série d'escarmouches entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan faisant suite au cessez-le-feu en vigueur depuis la fin de la guerre du Haut-Karabagh, en mai 1994. Malgré le cessez-le-feu, les tensions persistent entre les deux pays au sujet de l'enclave ethnique du Haut-Karabagh, dégénérant parfois en combat armé.

Pour l'instant, Mkhtaryan ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Les Gunners n'ayant assuré leur qualification que ce jeudi. La tendance serait tout de même à ce qu'il soit présent, car il s'agit d'un rendez-vous à part et qui pourrait ne pas se repésenter durant sa carrière.

"Il n'y a aucune pression de la part des politiciens ou même des supporters sur Mkhitaryan. Il est libre de ces choix", nous a fait savoir un journaliste arménien de la Rossiyskaya Gazetta, Artur Nanian.