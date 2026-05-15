Hendriks adresse un message clair à Van Gelder après ses propos virulents

Vendredi, dans l’émission « Vandaag Inside », Hélène Hendriks a réagi avec fermeté aux critiques acerbes de Jack van Gelder. Pour l’instant, la présentatrice et journaliste ne souhaite ni le voir ni lui parler.

« Van Gelder a quitté De Oranjezondag de manière assez brusque cette année, après l’échec des discussions sur la prolongation de son contrat. Jeudi, il a livré sa version des faits sur l’arrêt de leur collaboration, se montrant également critique envers Hendriks. « Je vais être très honnête avec vous : je suis déçu par elle. Je n’ai pratiquement plus eu de ses nouvelles. Je trouve cela difficile à accepter », a déclaré Van Gelder.

Hendriks a confié au journal De Telegraaf avoir tenté de joindre Van Gelder fin avril, mais l’animateur amstellodamois a affirmé n’avoir vu l’appel manqué que plus tard, alors qu’il était injoignable.

« Dans le milieu des médias, on est parfois critiqué, on y est habitués », a-t-elle déclaré dans Vandaag Inside. « Si la critique est justifiée, il faut savoir se taire. Mais celle-ci ne l’était pas vraiment et elle a été difficile à encaisser. Je n’ai pas envie d’y revenir. »

Selon elle, Van Gelder oublie « un détail important ». « J’ai toujours dit que nous voulions qu’il soit des nôtres cet été pendant la Coupe du monde. Mais c’est lui qui a claqué la porte. Ce n’est pas grave, mais si tu changes d’avis deux jours plus tard, je ne peux pas remuer ciel et terre pour la quatrième fois auprès de la rédaction de Talpa afin de le faire revenir. À un moment donné, il y a aussi une question de crédibilité. »

Le présentateur Thomas van Groningen, qui remplace Wilfred Genee cette semaine, estime que Sander Hendriks a été « sacrifié » par Jack van Gelder. « On pourrait le formuler ainsi », répond la présentatrice avec diplomatie. Johan Derksen ajoute qu’on ne peut rien reprocher à Hendriks dans cette affaire.

Van Gelder a tenté de joindre Hendriks à plusieurs reprises vendredi, en vain. « Jack souhaite qu’on déjeune et qu’on prenne un café ensemble. Cela se fera, mais pas cette semaine », a-t-il ajouté.