Henderson règle ses comptes avec Manchester United

Dean Henderson a quitté Manchester United pour rejoindre le nouveau promu Nottingham Forest sous forme de prêt cet été.

Le talentueux gardien de but a révélé qu'il avait demandé au club de lui permettre de tenter sa chance ailleurs en quête de temps de jeu avant de discuter de son rôle en vue de la saison prochaine avec le nouvel entraîneur principal Erik ten Hag.

"Je ne voulais pas vraiment que le manager vienne et puisse me voir à l'entraînement parce que je savais qu'il voudrait probablement me garder", a déclaré Henderson à talkSPORT.

"La conversation que j'ai eue [avec Manchester United après l'Euro 2020] était 'tu viens ici pour être le gardien de but n°1'", a affirmé Henderson.

"J'ai eu le COVID-19, j'ai été de retour, donc j'aurais dû être encore le n°1, mais ensuite malheureusement personne n'a donné suite à quoi que ce soit".

"C'était aussi très frustrant parce que j'ai refusé beaucoup de prêts l'été dernier pour cette raison, et ils ne voulaient pas me laisser partir, donc c'était frustrant. S'asseoir là et perdre 12 mois, c'est vraiment criminel à mon âge, j'étais furieux.

"Mais j'ai travaillé dur en dehors du terrain et sur le terrain d'entraînement pour continuer à m'améliorer jour après jour, donc je suis vraiment heureux d'être de retour ici et j'ai hâte de commencer la saison avec Forest."