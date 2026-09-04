Hélène Hendriks ne s’attend pas à devenir comme ça la successeure de Vandaag Inside. C’est ce qu’elle raconte dans un entretien accordé au De Telegraaf. Depuis des semaines, des spéculations circulent sur l’avenir de l’émission.

L’avenir de VI fait l’objet de vives discussions ces dernières semaines. En cause notamment, l’intérêt possible de RTL pour Wilfred Genee, tandis que Johan Derksen et René van der Gijp ont eux aussi déjà exprimé des doutes sur leur avenir au sein de l’émission.

Même la possibilité que le célèbre trio se sépare est ainsi devenue un sujet de conversation. Pour l’instant, Talpa n’a donné aucune précision sur l’avenir de VI.

Il est toutefois clair que des discussions ont lieu en coulisses au sujet des prochaines étapes, tandis que Hendriks est désormais citée comme une possible successeure du programme. Elle écarte toutefois clairement cette option.

« Nous savons tous que si ce navire amiral vient à s’échouer, et cela arrivera un jour, il faut alors avoir un plan. J’espère qu’ils continueront après cette année. Heureusement, Johan Derksen a indiqué qu’il voulait rester. »

Elle-même n’aurait pas encore été approchée pour succéder à VI. « Dans ma tête, je n’en tiens pas compte, et rien ne m’a été demandé non plus. Pour Ziggo Sport, je fais les soirées européennes du mardi au jeudi. Donc j’ai peu de marge de manœuvre. »

La présentatrice de SBS6 garde malgré tout une petite réserve. « À moins que les parties puissent trouver un accord ensemble, mais encore faut-il que j’en aie envie. »