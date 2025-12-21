Hécatombe au Barça, l'infirmerie est pleine !

Ronald Araujo est de nouveau forfait, toujours en congé maladie, et le Barça ne dispose désormais plus que de trois options en défense centrale pour ce déplacement à Castellón. Selon MD, Andreas Christensen est forfait pour la rencontre face à Villarreal après un « accident malheureux » survenu à la fin de l'entraînement de samedi.

Christensen, qui restait sur une prestation convaincante en milieu de semaine contre Guadalajara, a reçu un violent coup au genou, comme le rapporte Diario AS. Le FC Barcelone s'inquiète de la longue période d'indisponibilité que pourrait subir l'international danois, déjà sujet à de nombreuses blessures depuis son arrivée en Catalogne.

Barcelone privé de cinq joueurs pour le match contre Villarreal

L'absence de Christensen signifie que le FC Barcelone sera privé de cinq joueurs pour la rencontre de dimanche. Araujo, Gavi et Dani Olmo étaient déjà forfaits, mais il a été confirmé ces dernières 12 heures que Pedri sera également indisponible, le milieu de terrain souffrant de douleurs.

Il est probable que Christensen n'aurait pas débuté contre Villarreal, Flick ayant une grande confiance en la charnière centrale composée de Pau Cubarsi et Gerard Martin. Néanmoins, son absence est un coup dur, surtout compte tenu du manque de profondeur de l'effectif barcelonais en défense.

On ignore encore la durée de l'indisponibilité de Christensen. Le FC Barcelone espère son retour après la trêve hivernale, mais les premiers signes indiquent que le défenseur pourrait être absent plus longtemps que prévu, ce qui pourrait inciter le directeur sportif Deco à se tourner vers le marché des transferts.