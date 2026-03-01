Hazard sans filtre : le nom de celui qui a "ruiné" sa carrière

Le rêve d'une vie, le sommet d'une carrière. En signant au Real Madrid, Eden Hazard touchait enfin son Graal. Après avoir illuminé la Premier League, le Belge devait devenir la nouvelle idole du Bernabéu, le successeur désigné pour l'après-Ronaldo. Mais le conte de fées a viré au cauchemar. Blessures à répétition, méforme, critiques... le passage du magicien dans la capitale espagnole reste l'un des plus grands fiascos de l'histoire récente du football. Une question a longtemps hanté les esprits : comment un tel talent a-t-il pu s'éteindre si brutalement ?

Le tacle qui a tout changé

Dans un entretien accordé à RMC, Eden Hazard a enfin livré sa vérité, et elle est sans détour. Pour lui, le point de bascule, le moment où tout a déraillé, a un nom : Thomas Meunier. "J'étais en pleine forme, puis Thomas Meunier m'a blessé (lors d'un PSG-Real en C1) et a tout gâché pour moi", a-t-il lâché. Un tacle de son compatriote, anodin en apparence, mais qui a réveillé une vieille blessure à la cheville.

Ce choc, loin d'être anecdotique, a été le début d'une spirale infernale. Hazard a rappelé qu'il avait déjà subi la même fracture quelques années plus tôt à Chelsea. Ce tacle a fragilisé une zone déjà sensible. "Je suis revenu d'une blessure et j'en ai subi une nouvelle à la même cheville contre Levante. C'est là que les problèmes ont commencé", a-t-il confié. Le corps ne suivait plus, la confiance s'est envolée, et le magicien a perdu sa baguette.

Fidèle à Lille, un seul regret en carrière

Au cours de cet entretien, l'ancien Diable Rouge est également revenu sur les appels du pied insistants du PSG. Des contacts ont eu lieu "tous les ans", mais dans sa tête, le choix était clair. "Je ne vais pas avoir envie de revenir en France dans un autre club que Lille", a-t-il affirmé, par respect pour son club formateur. Son rêve, après Chelsea, était le Real Madrid, pas une étape intermédiaire à Paris.

Finalement, son "seul regret" restera de ne jamais avoir joué dans le championnat belge, une opportunité qui ne s'est jamais présentée au bon moment. Quant à la pression de succéder à Cristiano Ronaldo, il l'a balayée d'un revers de main : "Je ne suis pas venu pour remplacer Cristiano Ronaldo. Il marquait beaucoup de buts, moi j'avais parfois du mal à en marquer un seul. Je suis venu pour être Eden Hazard et prendre du plaisir". Un plaisir que ce tacle fatal aura, malheureusement, définitivement gâché.