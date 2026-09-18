Eden Hazard a exprimé sa grande joie de voir José Mourinho de retour aux commandes du Real Madrid, affirmant que le technicien portugais possède l'expérience nécessaire pour aider le club madrilène à retrouver son rang et à renouer avec les titres.

Hazard connaît bien Mourinho, pour avoir déjà évolué sous les ordres de l'entraîneur portugais durant leur passage commun à Chelsea, ce qui le rend apte à évaluer ses qualités et son expérience sur le banc.

L'ancien international belge a déclaré : « Je connais José, c'est pourquoi je suis heureux de le voir au Real Madrid. Ce club a une place particulière dans mon cœur. Il a l'expérience, et l'équipe est formidable. »

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».

Mourinho a fait son retour cet été au Real Madrid, treize ans après la fin de son premier passage au club, qui s'était étendu entre 2010 et 2013.

Durant cette période, l'entraîneur portugais avait mené l'équipe au titre de champion de Liga, ainsi qu'à la Coupe du Roi et à la Supercoupe d'Espagne, avant de quitter le club à l'été 2013.

Après de longues années loin du stade Santiago-Bernabéu, Mourinho est revenu vivre une deuxième expérience avec le Real Madrid, dont il a pris la tête pour un contrat de trois saisons, jusqu'en 2029.

Hazard a également évoqué la situation de Vinicius Junior, alors que Mourinho souhaite accroître l'efficacité du joueur brésilien devant le but, soulignant que l'intérêt collectif du Real Madrid reste plus important que toute performance individuelle.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».

Interrogé au sujet de Vinicius, Hazard a déclaré, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Nous voulons tous que Vinicius marque des buts, mais au bout du compte, nous voulons que le Real Madrid gagne. »

Âgé de 63 ans, Mourinho vit sa deuxième aventure à la tête du staff technique du Real Madrid, après avoir quitté Benfica pour revenir au club madrilène.

L'entraîneur portugais espère renouveler ses succès passés avec le Real Madrid et mener l'équipe vers de nouveaux titres au cours des trois prochaines années, en s'appuyant sur son expérience antérieure et sa connaissance de l'environnement du club et de ses grandes ambitions.