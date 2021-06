L'Espagnol qui entraîne la star de la Casa Blanca sur la scène internationale espère qu'il retrouvera sa meilleure forme à l'Euro 2020.

Eden Hazard n'a pas eu de chance au Real Madrid, selon Roberto Martinez, qui a insisté sur le fait que l'ailier, actuellement hors de forme après une nouvelle saison sans beaucoup de temps de jeu, est toujours "essentiel" pour la Belgique. Eden Hazard a eu du mal à répondre aux attentes du Real Madrid depuis qu'il a quitté Chelsea pour rejoindre les pensionnaires du Santiago Bernabeu pour 100 millions d'euros à l'été 2019.

La saison 2020-21 a été une autre décevante pour le joueur de 30 ans, car les blessures ont continué de limiter sa contribution globale, mais Roberto Martinez est optimiste qu'il pourra revenir à son meilleur niveau au championnat d'Europe. Le sélectionneur de la Belgique pense qu'Eden Hazard a été en proie à un malheur dans la capitale espagnole et veut le voir recommencer à profiter de son football lorsque le tournoi d'été débutera.

"On parle peu du facteur chance dans le football, et jusqu'à présent, il ne l'a pas eu à Madrid", a déclaré Roberto Martinez à La Vanguardia. "Là, il ne peut pas être valorisé car il n'a pas été sur le terrain. Avant, à Chelsea, il n'avait jamais été blessé. Pour nous, c'est un joueur essentiel, c'est le capitaine, un symbole, et j'espère que mélangé à l'environnement que nous avons, il pourra changer sa chance et redevenir souriant sur le terrain".

Qu'il semble loin le Eden Hazard de la Coupe du monde 2018

L'article continue ci-dessous

"Parce que quand Eden Hazard s'amuse, son football fait la différence et c'est ce que nous attendons tous", a conclu le sélectionneur de la Belgique, nation qui nourrit de grandes ambitions pour cette compétition. Eden Hazard a raté un total de 60 matchs toutes compétitions confondues, un énorme chiffre, en raison de blessures au cours de ses deux premières saisons au Real Madrid, dont 32 matches lors de leur dernière campagne.

L'ancienne star de Chelsea n'a donc pu accumuler que 43 apparitions pour le club à ce jour, et n'a marqué que cinq buts et délivré huit passes décisives depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Eden Hazard a toujours été un modèle de régularité au niveau international, ayant fait ses débuts pour la Belgique à l'âge de 17 ans seulement en 2008. Après des débuts compliqués en raison de ses relations avec le sélectionneur, il est monté en puissance et est devenu le moteur des Diables Rouges.

L'attaquant du Real Madrid compte désormais 107 sélections pour son pays, avec 32 buts au compteur, et a été capitaine des Red Devils en demi-finale de la Coupe du monde en 2018. Eden Hazard avait réalisé un Mondial 2018 en Russie de haute volée et il sera probablement très compliqué de le voir à un tel niveau lors du championnat d'Europe cet été.