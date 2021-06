Courtois : "Hazard peut encore tout changer"

Le gardien de but de la Belgique est venu au soutien de son coéquipier en club et en sélection, après deux saisons compliquées au Real Madrid.

Thibaut Courtois a insisté sur le fait qu'Eden Hazard restera à "100 %" au Real Madrid la saison prochaine. Les deux premières saisons de l'ancien de Lille en Espagne n'ont pas été à la hauteur des attentes. Les blessures et le manque de forme ne lui ont pas permis d'être à la hauteur de son transfert de Chelsea pour 100 millions d'euros.

Mais alors que l'on parle d'économies du côté du Real, le coéquipier de Hazard en club et en sélection l'a soutenu pour qu'il reste à Bernabeu.

"Je suis sûr à 100% qu'il va rester. Il ne veut pas bouger. Seule la presse madrilène écrit sur le désir de partir", a déclaré Courtois dans une interview accordée au média belge Le Soir.

"Il veut continuer, jouer sans blessures et gagner des titres. Au Real Madrid, il y a des critiques tout le temps et pour tout le monde. Gareth Bale a été critiqué, mais il a gagné la Ligue des champions et a marqué un doublé en finale à Kiev.

"Nous savons tous qu'à Madrid, il y a de la pression et des critiques de la part de la presse et des fans. Mais Eden peut gérer cela. Je le connais assez bien pour le dire. Il peut encore tout changer. Il veut toujours être un joueur important pour Madrid et gagner des titres."

Après avoir pris ses fonctions d'entraîneur principal de Madrid cette semaine, Carlo Ancelotti aura désormais une grande influence sur l'avenir d'Hazard au club. Ce dernier n'a pas encore travaillé sous la direction de l'Italien, mais il s'est dit excité par la perspective de le voir prendre les rênes dans la capitale espagnole.

Le joueur de 30 ans est prêt à représenter la Belgique à l'Euro cet été avant d'entamer sa troisième saison avec Madrid. Hazard n'a disputé que 43 matches avec les Merengue, toutes compétitions confondues, pour un bilan modeste de cinq buts et huit passes décisives.

Les Belges ont été placés dans le groupe B de l'Euro lors du tirage au sort, où ils retrouveront successivement la Russie (12 juin), le Danemark (17 juin) et la Finlande (21 juin). Cinq ans après leur élimination en demi-finale du Mondial face à l'équipe de France, les Diables Rouges espèrent briller et pourquoi remporter le premier trophée majeur de leur histoire.