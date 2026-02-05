Hazard explique pourquoi il n'a pas voulu être Cristiano Ronaldo

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mercredi 4 février 2026, l'ancien prodige de Chelsea et du Real Madrid est revenu sur sa collaboration avec Maurizio Sarri à Londres. Il a notamment révélé avoir opposé une fin de recevoir catégorique lorsque l'entraîneur italien lui suggérait d'adopter l'hygiène de vie spartiate de Cristiano Ronaldo.

Pour le Belge, le football a toujours été indissociable du plaisir et d'une certaine liberté sociale. Fidèle à sa philosophie, il a expliqué avoir refusé de s'imposer le régime alimentaire strict du Portugais — qui fête d'ailleurs ses 41 ans ce jeudi — préférant profiter d'un dîner entre amis ou d'un verre occasionnel. « Cristiano est Cristiano, je suis Hazard », a-t-il tranché, assumant pleinement son choix d'avoir été lui-même tout au long de sa carrière, quitte à arriver parfois avec quelques kilos superflus lors des reprises estivales.

"Oui, mais je lui (Sarri) ai dit que je ne voulais pas", explique Hazard dans une interview à la Gazzetta dello Sport. "Je ne suis jamais allé trop loin, mais j'ai toujours voulu être comme Hazard, sur et en dehors du terrain. Si mes amis m'invitaient à dîner, je n'aurais pas refusé, et si j'avais envie d'un verre, je ne me le serais pas interdit. Cristiano est Cristiano, je suis Hazard. Je voulais juste être moi-même et jouer au football."

L'interview s'est déroulée dans le cadre de la présentation de sa propre marque de vins dans le Salento, un projet qui illustre parfaitement sa nouvelle vie de retraité épicurien. Malgré ces divergences sur la nutrition, Hazard a tenu à saluer la vision du football de Sarri, qu'il jugeait très proche de la sienne, tout en glissant avec humour qu'il ne se privait pas de dire à l'Italien que ses entraînements étaient parfois « ennuyeux » à cause des répétitions tactiques.

Cette sortie médiatique confirme l'image d'un joueur qui a préféré le talent pur et la joie de vivre à la quête obsessionnelle de la longévité athlétique. Si les carrières des deux hommes ont pris des trajectoires différentes, Hazard ne semble nourrir aucun regret, privilégiant les souvenirs de trophées remportés sous Conte, Ancelotti ou Sarri plutôt que les calories comptées.