Hazard crache sur le Real : "Ce club ne me correspondait pas"

Eden Hazard, l’ancien footballeur belge, affirme ne pas avoir pris trop de plaisir à évoluer au Real Madrid.

Eden Hazard n’est plus un footballeur professionnel. Il a raccroché les crampons à la fin de la saison dernière. Le virtuose belge ne regrette pas grand-chose de son parcours, long de 16 ans. Mais, il avoue que certains qu’il a faits n’ont peut-être pas été les bons. Comme celui d’avoir rejoint le Real Madrid en 2018.

Hazard n’a pas pris de plaisir au Real

Dans un long entretien à France Football, Hazard a clairement reconnu que ce club ne lui correspondait pas. « C’est facile à dire maintenant. Depuis tout petit, j’étais fan de Zidane. Il y avait Zidane, donc j’ai aimé le Real. Le Bernabeu, maillot blanc, il y a un charme que les autres n’ont pas. Le Real, c’est spécial. Après, me correspondre, je ne pense pas. Ce n’est pas moi. C’est un club un peu m’as-tu vu et je ne suis pas trop comme ça. Même la manière de jouer ne me correspondait pas, si tu compares avec d’autres clubs. Mais c’était mon rêve. Je ne pouvais pas arrêter ma carrière sans y venir ».

Hazard n’a pas laissé de très grands souvenirs au sein de la Casa Blana. Mais, il rappelle qu’il n’a pas été aidé par le sort. « Comme j’ai toujours fait, j’aurais aimé tourner autour, faire à ma manière et y réussir. Ca prouve que le Real est plus grand que tout. C’est compliqué d’y jouer. Il fallait peut-être que je m’entraine plus. J’ai aussi eu les blessures qu’il ne fallait pas au moment où il ne fallait pas. L’opération, la pose de la plaque, le confinement. J’ai perdu ma place, puis la confiance, puis l’envie. Je suis passé de costaud face à des gars qui m’arrachaient le genou à je me lève de mon lit et je me blesse. J’aurais aimé comprendre pourquoi et je n’ai pas réussi ».

Au moment où il débarque au Real, Hazard a plusieurs kilos de trop. N’était-il pas aussi fautif ? Sa réponse : « Avec Chelsea, je viens de terminer une saison de malade. L’une des meilleures de ma carrière. Je me dis : « Maintenant, je suis au Real. C’est peut-être les dernières vacances ou je vais pouvoir... ». Et je me suis lâché comme je me lâchais tous les étés. Sept ans en Angleterre, sans coupure au Noël, à tout donner, alors quand j’ai trois ou quatre semaines de vacances, « me cassez pas les pieds », barbecue, rosé, tout ça et c’est ce qui me permettait de me remettre à zéro pour repartir ».

« Seul Messi était meilleur que moi »

Tout en avouant qu’il aurait pu et dû faire mieux durant sa carrière, Hazard estime qu’il n’y a pas grand-monde qui lui était supérieur parmi les footballeurs qu’il a côtoyés. Il place juste Lionel Messi au-dessus. « Individuellement, c’est peut-être le seul. J’ai kiffé le voir à Barcelone, moins sur la fin. Mais c’est le plus grand de l’histoire, injouable, impossible de lui prendre le ballon. Cristiano Ronaldo est un peu plus grand joueur que moi, mais en terme de footballeur pur, honnêtement, je ne pense pas. Neymar peut-être ».