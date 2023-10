L'attaquant belge a été associé à des transferts aux États-Unis et au Moyen-Orient après avoir quitté le Real Madrid lors du mercato d'été.

Cependant, selon Fabrizio Romano, le joueur de 32 ans n'a pas été convaincu par les propositions de la MLS et de la Saudi Pro League, qui l'ont poursuivi au cours des quatre derniers mois.

Eden Hazard a annoncé mardi qu'il ne jouait plus, estimant que c'était le "bon moment" pour s'arrêter.

L'article continue ci-dessous

"Après 16 ans et plus de 700 matches joués, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel", a-t-il déclaré. "J'ai pu réaliser mon rêve, j'ai joué et je me suis amusé sur de nombreux terrains à travers le monde.

Hazard a disputé plus de 620 matches sous les couleurs de Lille, de Chelsea et du Real Madrid. Au cours de sa brillante carrière, il a remporté deux titres de Premier League, de Liga et d'Europa League, ainsi que la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et le titre de champion de Ligue 1.

Il a également disputé 126 matches avec la Belgique, qu'il a aidée à terminer à la troisième place de la Coupe du monde 2018.