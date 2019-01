Hatem Ben Arfa incertain pour le derby Nantes-Rennes

Victime d'un virus, Hatem Ben Arfa est incertain pour le derby entre Nantes et le Stade Rennais dimanche (15h).

Hatem Ben Arfa est incertain pour le déplacement du Stade Rennais à La Beaujoire dimanche (15h). L'entraîneur breton Julien Stephan a annoncé que son joueur souffre d'un virus. Il ne s'est pas entraîné ce vendredi.

"Hatem est malade, on va suivre l’évolution cet après-midi et demain", a indiqué selon Ouest-France Julien Stephan, qui a par ailleurs précisé que Adrien Hunou (genou) et Abdoulaye Diallo (reprise) ne joueront pas le derby.