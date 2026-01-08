Harry Kane trop cher pour le Real selon Michael Owen

Ils estiment qu'il s'agirait d'une dépense inutile. Michael Owen a expliqué à GOAL pourquoi l'attaquant international anglais a bradé son contrat en quittant Tottenham et la Premier League en 2023.

Lassé d'attendre des succès concrets à Londres, Kane a quitté sa zone de confort pour conquérir des titres majeurs. Il a finalement remporté son premier trophée en Bundesliga lors de la saison 2024-2025.

À 32 ans, Kane pourrait relever un nouveau défi en 2026. Un retour en Angleterre est évoqué, le record de buts d'Alan Shearer étant toujours à prendre. Les géants de la Liga, le Camp Nou et le Santiago Bernabéu, seraient également intéressés.

Le Real Madrid ou le FC Barcelone devraient-ils s'intéresser à Kane ? Interrogé sur l'avenir immédiat de Kane, l'ancien attaquant du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre, Owen, s'exprimant via Casino.org, dont il est l'ambassadeur au Royaume-Uni et qui aide les joueurs à trouver les meilleures options de casino en ligne en Grande-Bretagne, a déclaré à GOAL : « Oh, waouh ! On n'a qu'une seule chance. Le problème, c'est que même avec tous les plans les mieux élaborés pour sa carrière et sa vie, tout dépend de qui a besoin de vous, de qui vous veut, et du timing. C'est un ensemble de facteurs qui entrent en jeu : l'âge, etc.

« Si vous aviez demandé à Harry Kane il y a huit ans : “Penses-tu finir par jouer au Bayern Munich ?”, il aurait probablement répondu non. Peut-être Manchester United, Manchester City, voire le Real Madrid ou Barcelone, mais je ne pense pas que le Bayern Munich aurait figuré parmi les six équipes où il aurait imaginé jouer. »

« Cependant, Manchester United était vraiment en difficulté à l'époque. Alors, est-ce vraiment judicieux d'aller dans un club qui semble avoir peu de chances de gagner ? Je ne sais pas s'ils avaient les moyens financiers. Manchester City venait d'acquérir Erling Haaland. Kylian Mbappé était sur le point de signer au Real Madrid, alors qu'il aurait pu partir. Robert Lewandowski était à Barcelone. Il fallait un concours de circonstances exceptionnel.

« Le problème avec Harry Kane, c'est qu'il reste un joueur incroyable, mais l'acheter, c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. On achète pour le présent, et pour combien d'années ? Une, deux, trois, quatre ? Je n'en sais rien. Il ne montre visiblement aucun signe de vieillissement. Qui sait ? »