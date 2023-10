Harry Kane toujours sans domicile fixe en Allemagne

L'international anglais Harry Kane n'a toujours pas acheté de maison en Allemagne après son transfert de Tottenham au Bayern Munich cet été.

Kane, 30 ans, est toujours à la recherche d'une maison à Munich après son transfert en Bundesliga pour 100 millions de livres (121 millions de dollars). Le capitaine de l'équipe d'Angleterre a refusé la possibilité d'acheter une maison de 30 millions de livres (36,5 millions de dollars), selon BILD.

Le début de la vie en Allemagne a été mouvementé pour Kane, qui a admis le mois dernier que son apprentissage de la langue n'avait pas encore progressé en raison de l'absence de son tuteur.

"Pour être honnête, il n'a pas encore vraiment progressé", a-t-il déclaré.

"Je dois commencer les cours à mon retour, le professeur était absent pendant un petit moment. Je suis tout à fait disposé à essayer d'apprendre la langue. On m'a dit que c'était extrêmement difficile, mais je veux m'imprégner de la culture autant que possible et, même si je comprends un mot par-ci par-là, ce serait bien".

Cela n'a toutefois pas eu d'incidence sur ses performances sur le terrain, puisqu'il a déjà inscrit neuf buts et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues.