Harry Kane "ouvert" à un transfert au Real Madrid

Benzema n'est plus là, le Real Madrid pense à d'autres attaquants.

Karim Benzema ayant quitté le Real Madrid pour rejoindre le club saoudien d'Al-Ittihad, les regards se tournent désormais vers celui qui le remplacera en tant qu'attaquant de pointe la saison prochaine.

L'international anglais, considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde, pourrait quitter Tottenham Hotspur cet été, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat.

Le Real Madrid serait intéressé par la signature de Kane, et le journaliste de The Athletic David Ornstein, s'exprimant sur le podcast FIVE inside, a déclaré que le joueur de 30 ans serait ouvert à un transfert vers le marché espagnol.

"Pour autant que je sache, Harry Kane est ouvert à toutes les opportunités, y compris celle du Real Madrid. Je ne sais pas s'il ne veut pas jouer en dehors de la PL".

