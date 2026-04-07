Harry Kane, malgré la victoire : « Il nous a manqué le dernier geste face au Real Madrid »

L'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, estime que son équipe aurait pu faire mieux face au Real Madrid, mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 au stade Santiago Bernabéu, l'antre du Real Madrid, faisant ainsi un pas important vers une qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Luis Díaz et Harry Kane ont inscrit les deux buts du Bayern à la 41e et à la 46e minute, tandis que Kylian Mbappé a marqué le seul but du Real à la 74e minute.

Le match retour est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions et affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

Harry Kane a déclaré lors d'une interview avec la chaîne TNT Sports : « Nous savions qu'il était toujours difficile de venir à Madrid et d'essayer d'obtenir un résultat positif. Nous avons livré une bonne performance, mais nous aurions pu faire mieux. Il nous a peut-être manqué la dernière passe, la touche finale, car nous avons eu quelques bonnes occasions. Mais cela est également dû au Real Madrid. »

Harry Kane a salué les « superbes » arrêts du gardien Manuel Neuer, ajoutant : « Nous pouvons être très heureux de cette victoire. Nous avons vécu de superbes moments ensemble. Nous sommes désormais dans la phase décisive de la saison, nous espérons donc maintenir ce niveau. Nous nous sentons toujours dangereux, nous avons toujours le sentiment de pouvoir marquer, et nous l’avons encore prouvé ce soir à l’extérieur. »

Il a poursuivi : « Nous sommes bien placés, mais nous n'avons qu'un but d'avance, et les choses peuvent changer rapidement. Nous devons rester concentrés. Nous avons un match important de Bundesliga à l'extérieur (contre St. Pauli) samedi, donc tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est récupérer et nous concentrer sur ce match. La semaine prochaine, nous tenterons de livrer une performance similaire à celle d'aujourd'hui. »

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