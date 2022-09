Harry Kane, le très beau compliment

L'entraîneur italien Fabio Capello estime que l'attaquant de Tottenham Harry Kane fait partie des meilleurs de tous les temps.

L'Angleterre se prépare à affronter l'Italie et l'Allemagne lors de la dernière pause internationale avant la Coupe du monde, une période au cours de laquelle Kane pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire de son pays. L'attaquant de Tottenham n'est actuellement qu'à trois buts du détenteur actuel du record, Wayne Rooney.

Lorsqu'on lui a demandé si Kane était l'un des plus grands attaquants que le football ait jamais connu, Capello a répondu : "Je pense que oui. Il a la chance d'être entraîné par [Antonio] Conte, qui l'a aidé à progresser.

"Kane ne se contente pas d'attendre le ballon. Maintenant, il se détache et participe à la construction du jeu. C'est un joueur qui marque des buts et fait des passes décisives.

"Regardez les grands joueurs, comme le Brésilien Ronaldo. Il n'a pas fait beaucoup de passes décisives, il a juste marqué des buts.

"Kane est un joueur qui s'implique dans la construction du jeu et il est souvent le joueur qui reçoit une passe décisive et qui sert ses coéquipiers. Je pense qu'il est le joueur le plus important de l'Angleterre."