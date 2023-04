Harry Kane, l'erreur de Manchester United

Manchester United a toujours été lié à Harry Kane, mais la légende des Red Devils, Paul Scholes, pense que ce serait une erreur.

Le besoin de puissance de feu supplémentaire de Manchester United dans le dernier tiers est évident. Marcus Rashford a marqué 15 buts en Premier League cette saison, mais il préfère jouer sur le côté, tandis que l'homme chargé de mener la ligne - Wout Weghorst - n'a pas encore ouvert son compteur en championnat.

Erreur de casting

Alors que Cristiano Ronaldo n'est plus au club et que Weghorst n'a été prêté par Burnley qu'à titre provisoire, un nouveau numéro 9 est une priorité l'été prochain, que ce soit la famille Glazer, le cheikh Jassim ou Sir Jim Ratcliffe qui soit propriétaire du club.

L'équipe de Manchester United a été associée à un grand nombre d'attaquants, de Kane à Victor Osimhen en passant par Randal Kolo Muani et Goncalo Ramos, mais un transfert de Kane est considéré comme le plus probable.

Kane serait rejoint à Old Trafford par de nombreux coéquipiers anglais - Rashashford, Luke Shaw, Harry Maguire (s'il reste) et Jadon Sancho - et il est entendu qu'il souhaite ajouter quelques trophées à son armoire à trophées pour aller de l'avant avec tous ses buts individuels.

Mais Scholes, qui a remporté 11 Premier Leagues et deux Ligues des champions en 714 apparitions avec United entre 1993 et 2013, pense que United pourrait perdre son temps.

"Je pense que Harry est très heureux là où il est", a-t-il déclaré à BT Sport. "Il y a quelques années, s'il avait dû partir, c'était à Man City. Il serait fantastique, 25 buts garantis, mais c'est très difficile pour lui de partir à 30 ans.

"C'est un risque aussi pour Man United, si vous mettez tous vos œufs dans le panier de Harry Kane et que tout à coup Daniel Levy vous fait tourner en bourrique et que vous n'obtenez personne".