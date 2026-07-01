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Harry KaneGetty Images
Rian Rosendaal

Traduit par

Harry Kane évite l'humiliation à l'Angleterre face à un Congo courageux

Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
Coupe du monde

Mercredi, en seizièmes de finale de la Coupe du monde, l’Angleterre a renversé le Congo (2-1). Menée 0-1 pendant une grande partie de la rencontre, la sélection de Thomas Tuchel a finalement pu compter sur un doublé tardif de Harry Kane pour se qualifier.

Brian Cipenga avait pourtant ouvert le score dès la 6^e minute en surprenant Jordan Pickford d’une frappe dans le petit filet. Un coup dur pour les Three Lions, qui ont aussitôt cherché l’égalisation à Atlanta, notamment par Harry Kane, Jude Bellingham et Noni Madueke.

Le gardien Lionel Mpasi a été imbattable en première période, repoussant notamment une tête de Bellingham et plusieurs tentatives de Kane, qui a réclamé en vain un penalty après un contact avec les poings du portier. 

Les Three Lions ont ensuite été sauvés par leur poteau lorsque Yoane Wissa a manqué une occasion en or. Tuchel avait du pain sur la planche à la mi-temps, même s’il n’a effectué aucun changement. Après la pause, le scénario est resté inchangé : l’Angleterre poussait pour égaliser, tandis que le Congo guettait la contre-attaque. Les Anglais se montraient impuissants, et Anthony Gordon ainsi que Bukayo Saka ont finalement remplacé Marcus Rashford et Madueke.

Tuchel, visiblement frustré sur le bord de la pelouse, peinait à croire ce qu’il voyait. Le Congo, de son côté, préservait précieusement son mince avantage et croyait de plus en plus à l’exploit.

Cet espoir s’est considérablement amenuisé lorsque Kane, à un quart d’heure de la fin, s’est intelligemment démarqué et a égalisé de la tête (1-1). Le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre a alors pris goût à la tâche et, à la 85^e minute, a inscrit le 2-1 d’une frappe magnifique et puissante. 

Un immense soulagement a envahi les joueurs et les supporters anglais après le coup de sifflet final à Atlanta. Prochaine étape : un choc face au pays hôte, le Mexique, en huitièmes de finale, lundi prochain à l’Azteca.

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