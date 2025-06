Harry Kane et Cristiano Ronaldo, la comparaison qui fait mal

Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a prévenu Harry Kane qu'il aurait du mal à égaler la longévité de Cristiano Ronaldo, 40 ans.

Le capitaine des Three Lions, Kane, qui fêtera ses 32 ans en juillet, a déclaré vouloir prolonger sa carrière de joueur le plus longtemps possible. Nombreux sont ceux qui y voient un signe avant-coureur de sa réussite sur le même chemin que Ronaldo, quintuple Ballon d'Or.

CR7, prêt à prolonger son contrat avec Al-Nassr, club de Pro League saoudienne, continue de remporter le Soulier d'Or en club et des titres internationaux majeurs avec son pays, après avoir récemment aidé le Portugal à remporter la Ligue des Nations.

Kane ne montre aucun signe de ralentissement, ayant inscrit le 450e but de sa carrière lors de la victoire 1-0 de l'Angleterre contre Andorre en qualifications pour la Coupe du monde. Mais Tuchel affirme que l'attaquant du Bayern Munich, comme de nombreux autres joueurs, aura du mal à maintenir la forme physique nécessaire pour suivre les traces de Ronaldo, qui a pulvérisé tous les records.

L'article continue ci-dessous

Tuchel a déclaré aux journalistes : « Je pense que le match d’aujourd’hui devient de plus en plus difficile. Cristiano a intégré un championnat moins compétitif que la Premier League ou l’Espagne – où il a joué auparavant – afin de maintenir son niveau de performance. Je pense qu’il est toujours l’exception à la règle. On ne peut pas se passer de Cristiano Ronaldo et penser que tout le monde peut jouer jusqu’à 39 ou 40 ans aujourd’hui.

Ce sera très exigeant, le professionnalisme est une valeur sûre dans le match d’aujourd’hui, sinon on n’a aucune chance, et Harry a cette capacité naturelle à marquer des buts. » Il a marqué son 450e but lors du match contre Andorre. C'était un but décisif, très important, et rien n'indique pour l'instant qu'il ne puisse pas le faire à haut niveau. Je n'ai pas de boule de cristal pour dire combien de temps il pourra le faire, on verra bien. Il évolue dans un club où l'on domine le football, et je pense que cela peut lui convenir.

« En attendant la Coupe du Monde, il sait que c'est une année cruciale pour lui, notamment en termes de condition physique et de préparation à la Coupe du Monde sous la chaleur et l'humidité.»

L'Angleterre prépare ses joueurs à des conditions potentiellement difficiles en Amérique du Nord l'été prochain, leurs performances étant surveillées par des pilules spéciales après avoir travaillé sous des tentes chauffées. Tuchel a ajouté concernant les défis auxquels Kane et ses coéquipiers seront confrontés : « Il n'y a aucune inquiétude pour Harry. Il n'y a aucune inquiétude, mais il faut y réfléchir, notamment sur l'influence de l'âge sur la réaction à la chaleur. »

Kane sera présent aux États-Unis cet été, le numéro 9 talismanique du Bayern devant rejoindre les champions de Bundesliga pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 après que l'Angleterre ait affronté le Sénégal au City Ground de Nottingham mardi.