"Harry Kane est un prisonnier à Tottenham"

Wayne Rooney a plaisanté sur le fait que Tottenham gardait Harry Kane "prisonnier", alors que les spéculations sur son avenir vont bon train.

Dans une interview accordée à The Athletic, Rooney a déclaré en plaisantant que Kane était retenu captif par Tottenham, mais il pense que l'attaquant anglais serait une recrue idéale pour son ancien club, United, cet été.

"Je pensais qu'il était temps de partir la saison dernière et il est resté", a déclaré Rooney. "Harry ressent probablement la même chose et sait qu'il y a des trophées à gagner. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer d'être à Tottenham. Le moment est probablement venu pour lui de passer à autre chose et il semble qu'il soit prêt à le faire, mais nous savons que Tottenham peut être assez difficile parfois.

Cet été, comme tous les autres étés, les spéculations vont bon train sur le départ de Kane de Tottenham. Depuis la fin de la saison 2022-23, il a été associé à des transferts vers United, le Real Madrid et le Bayern Munich.

Le joueur doit décider de son avenir le plus tôt possible. À 29 ans, Kane sait que sa prochaine décision déterminera le reste de sa carrière, il doit donc prendre la bonne décision.