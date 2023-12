Harry Kane dévoile son plus grand ennemi

L'attaquant du Bayern Munich et de l'Angleterre Harry Kane a révélé les défenseurs les plus coriaces qu'il a affrontés

Au cours des dix dernières années, Kane a été l'un des meilleurs attaquants et buteurs du football mondial, réalisant régulièrement des performances exceptionnelles pour son club et son pays. L'attaquant anglais a quitté Tottenham Hotspur, où il a passé ses années de formation, cet été pour rejoindre définitivement le Bayern Munich. Dans une interview accordée à ESPN, l'as du Bayern Munich a cité Giorgio Chiellini, son adversaire à l'Euro 2020, et John Terry, le grand joueur de Chelsea, comme deux de ses adversaires les plus coriaces à ce jour.

Harry Kane a déclaré dans l'interview : "Les défenseurs les plus difficiles que j'ai affrontés ? Oui, j'ai affronté John Terry au début de ma carrière et je pensais qu'il était, vous savez, la raison pour laquelle il est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il est très intelligent. Et puis, Chiellini, vous savez, contre l'Italie, contre la Juve. Il était vraiment difficile de jouer contre lui, encore une fois très intelligent, il utilisait bien son corps, il était fort, il était bon dans les airs, donc je vais probablement choisir ces deux-là.

Terry, la légende de Chelsea, est à juste titre considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de la Premier League. Quant à Chiellini, qui joue toujours au LAFC, il est considéré comme l'un des défenseurs les plus intelligents et les plus dominants physiquement de l'histoire du football.