Harry Kane dévoile son joueur préféré au Bayern

Harry Kane a révélé le joueur avec lequel il aime le plus jouer au Bayern Munich après avoir marqué son 17e but en Bundesliga.

Le capitaine des Three Lions est en pleine forme en ce moment, puisqu'il a inscrit un doublé lors de la victoire 4-2 du Bayern Munich sur Heidenheim samedi. Avec ce doublé, Kane a dépassé Niclas Füllkrug, du Borussia Dortmund, et Christopher Nkunku, anciennement du RB Leipzig, qui étaient les meilleurs buteurs de la saison dernière, et l'attaquant anglais compte désormais 17 buts en Bundesliga.

Juste après avoir participé à la victoire convaincante de son club, l'attaquant de 30 ans a révélé que Leroy Sane était son coéquipier préféré au Bayern, car ils partagent une connexion sur et en dehors du terrain.

L'article continue ci-dessous

L'ancien joueur de Tottenham est en pleine ascension en Allemagne depuis qu'il a rejoint les champions en titre de la Bundesliga cet été. Il a déjà inscrit 21 buts toutes compétitions confondues et est désormais le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer 17 buts en 11 apparitions en championnat.