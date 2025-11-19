Harry Kane au Real Madrid pour effrayer Mbappé ?

Cependant, le Real Madrid s'intéresse également depuis longtemps à la superstar du Bayern Munich, qui pourrait quitter le club l'été prochain.

Le FC Barcelone voit en Kane le successeur idéal de Robert Lewandowski, dont le départ est prévu à la fin de la saison, à l'expiration de son contrat. Ce dernier disposerait d'une clause libératoire de 65 millions d'euros dans son contrat avec le Bayern, une somme que les Catalans pourraient être en mesu

Un retour en Premier League a également été évoqué pour Kane, mais selon l'ancien footballeur Chris Waddle (via Diario AS), l'international anglais devrait envisager un transfert en Liga.

« Je sais que l'idée d'un retour de Kane à Tottenham fait bonne figure. Mais je doute que les Spurs le veuillent à cet âge et à ce prix. Même si un autre club était intéressé, je ne sais pas si le Bayern le laisserait partir. Ils ont laissé Lewandowski rejoindre Barcelone au même âge, et il a ensuite enchaîné les buts.

« Harry pense peut-être avoir déjà accompli sa mission en Angleterre, et il pensera peut-être la même chose de l'Allemagne. L'Espagne, l'Italie ou la France pourraient alors l'attirer. Le Bayern est un grand club, mais le Real Madrid l'est encore plus. Quelle histoire ce serait ! Si j'étais le Real Madrid, Barcelone ou Milan, je me demanderais : pourquoi pas Kane ? Il marque des buts, il est techniquement très fort et il peut jouer en pointe ou au milieu.

« Si j'étais Harry, je tenterais ma chance en Espagne plutôt que de retourner en Angleterre. Un bon bilan de buts serait appréciable, mais son parcours en Angleterre parle de lui-même. »

L'arrivée de Kane serait un coup de maître pour Barcelone.

Comme ce fut le cas pour Lewandowski en 2022, il ne fait aucun doute que le recrutement de Kane par Barcelone serait une excellente opération. Le club catalan pourrait compter sur lui pendant au moins deux saisons exceptionnelles, et s'il les mène à un ou deux titres en Ligue des champions, son transfert vaudrait largement 65 millions d'euros.