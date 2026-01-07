Harry Kane au Barça, pourquoi ce serait une mauvaise idée

L'ancien attaquant de Manchester United affirme que le rythme de la Liga rend l'environnement « bien plus difficile » que celui de la Bundesliga, et prévient qu'un transfert à ce stade de sa carrière comporte des risques importants.

Kane a été annoncé du côté du club catalan cet été, alors que la recherche d'un successeur à Robert Lewandowski se poursuit.

Cependant, Yorke, ancien vainqueur du triplé avec Manchester United, a lancé un avertissement sans détour à Kane concernant un éventuel transfert à Barcelone cet été, suggérant que l'attaquant du Bayern Munich trouverait la vie en Espagne bien plus difficile que son confort actuel en Allemagne.

S'exprimant auprès de Footitalia, l'ancien buteur d'Aston Villa et de Blackburn Rovers s'est demandé si Kane pourrait s'adapter aux exigences du football espagnol à ce stade de sa carrière.

« Harry Kane à Barcelone ? Je ne suis pas sûr, car il est très à l'aise ici », a déclaré Yorke. « Il a 32 ans maintenant et je pense que ce sera plus difficile pour lui. Je dirais même que ce sera beaucoup plus compliqué à cause du rythme du jeu et de ce genre de choses. »

Depuis son départ de Tottenham Hotspur pour le Bayern Munich à l'été 2023, Kane a pulvérisé les records de buts en Bundesliga. Son adaptation au football allemand s'est faite sans problème, l'attaquant appréciant le jeu ouvert et offensif du championnat. Cependant, Yorke estime que les subtilités tactiques et les exigences techniques de la Liga représentent un défi différent, qui pourrait ne pas convenir à un joueur approchant la trentaine.

Tout en reconnaissant le talent indéniable de Kane, Yorke prédit un déclin statistique si le transfert se concrétisait. Le consultant suggère que l'environnement unique dont bénéficie Kane au Bayern, où il est le point d'ancrage incontesté d'une équipe dominante, pourrait être difficile à reproduire en Catalogne.

« Je pense toujours qu'il s'en sortirait bien, mais pas aussi bien qu'au Bayern Munich », a ajouté Yorke. « Si j'étais son conseiller ou l'un de ses proches, je serais très prudent. »