Messi veut devenir le nouveau Beckham

L'international argentin approche de la fin de sa carrière, mais reste, à 38 ans, sans doute l'un des meilleurs joueurs du monde. Si beaucoup rêveraient de voir la star de Miami devenir entraîneur, le vétéran semble avoir d'autres projets.

Pour beaucoup, Messi est le plus grand footballeur de tous les temps. Non seulement pour son talent et ses performances sur le terrain, mais aussi pour avoir remporté la Coupe du monde, de nombreux trophées à travers le monde et une pléiade de Ballons d'Or. Mais même l'ancienne star du FC Barcelone, qui fêtera ses 39 ans cette année, est bien consciente qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années à jouer. En septembre dernier, il a même admis ne pas avoir encore décidé s'il participerait à la Coupe du monde 2026 avec l'Argentine.

Messi a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de prendre sa retraite pour le moment en prolongeant son contrat avec l'Inter Miami, club de Major League Soccer, jusqu'en 2028 à la fin de l'année dernière. L'Argentin de légende avait déclaré en octobre dernier être « très enthousiaste » à l'idée de prolonger son contrat avec les Herons et d'intégrer leur nouveau stade tant attendu, le Miami Freedom Park, fin 2026.

Il avait confié : « Je suis vraiment heureux de rester ici et de poursuivre ce projet qui, en plus d'être un rêve, est devenu une magnifique réalité : jouer dans ce stade, le Miami Freedom Park. Depuis mon arrivée à Miami, je suis comblé, et je suis ravi de continuer l'aventure. Nous sommes tous impatients de pouvoir enfin jouer au Miami Freedom Park. Nous avons hâte qu'il soit terminé, de découvrir notre nouveau domicile et que les supporters puissent en profiter eux aussi. Ce sera un moment exceptionnel de jouer à domicile dans un stade aussi spectaculaire.»

En novembre dernier, Messi a admis qu'une fois sa carrière de joueur terminée, il souhaitait se lancer dans le monde des affaires, ce qui pourrait impliquer de quitter le football.

Lors de l'American Business Forum, il a déclaré : « J'aime anticiper l'avenir. Le monde des affaires me passionne ; je veux continuer à apprendre. Je ne fais que commencer. J'ai toujours été pleinement investi dans mon métier, mais je sais qu'un autre univers m'attend, et petit à petit, je m'y investis. »

Cette semaine, il a confié à Luzu TV que, même s'il n'est pas opposé à l'idée de devenir entraîneur un jour, il aimerait diriger un club prometteur, s'inspirant de Beckham, copropriétaire du Miami Heat.

Il a déclaré mardi à la chaîne de streaming argentine : « Je ne me vois pas comme un entraîneur. J’aime l’idée d’être manager, mais je préférerais être propriétaire. J’aimerais avoir mon propre club, partir de zéro et le faire grandir. Pouvoir donner aux jeunes l’opportunité de se développer et de réaliser quelque chose d’important. Si je devais choisir, c’est ce qui me plairait le plus. »