Hansi Flick se lâche sur Lamine Yamal

Les Catalans auraient dû marquer plus de trois buts, mais cela a suffi pour remporter la victoire.

Selon Marca, l'entraîneur Hansi Flick a réagi à ce succès à l'Estadio Manuel Martínez Valero d'Elche.

« Il était important pour nous de prendre les trois points. Nous avons réalisé un match fantastique, hormis les dernières minutes. Parfois, nous devons faire de meilleurs choix. Nous jouons tous les trois ou quatre jours et il arrive que nous devions être plus performants. C'est vrai que nous avons manqué des occasions et c'est le point négatif, mais dans l'ensemble, je suis satisfait des trois points et je félicite l'équipe pour sa prestation. »

On a également demandé à Flick son avis sur la performance exceptionnelle de Lamine Yamal, élu MVP du match, auteur d'un but et d'une passe décisive.

« Il est important pour l'équipe, pour le club et pour tout le monde. Je pense qu'il est encore assez jeune pour progresser, il a du potentiel. Aujourd'hui, il a été très important pour nous. J'aime parler de l'équipe, mais aujourd'hui, il a été un peu meilleur que les autres et c'est très important qu'il joue à ce niveau et qu'il ait cette connexion avec le groupe. »

Le FC Barcelone a été contraint de remplacer Raphinha et Jules Koundé, souffrant de problèmes physiques contre Elche. Flick a confirmé que les deux joueurs devraient être rétablis.

« Raphinha a clairement indiqué qu'il jouerait 45 minutes, puis que nous le remplacerions. Il va bien, un peu fatigué. Koundé a ressenti quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit grave. Nous en saurons plus demain, mais il était préférable de le sortir. »