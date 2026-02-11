Hansi Flick s'en prend à Luis Enrique, l'accusation grave

Le défenseur uruguayen est récemment revenu d'un congé pour soigner sa dépression.

Désolé, le lecteur vidéo n'a pas pu charger. (Code d'erreur : 101102)

Araujo s'est confié mardi lors d'une interview sur son combat contre la dépression, expliquant qu'il souffrait d'anxiété depuis environ un an et demi avant son congé, période durant laquelle son état s'est aggravé. Interrogé sur le combat d'Araujo, Flick a répondu :

« Nous connaissons la situation de Ronald. Lorsqu'il s'est confié cette fois-ci, tout le club a su qu'il fallait le soutenir. Nous avons fait tout notre possible. Il a été très courageux de se confier ainsi. Le football, c'est avant tout une question de force mentale, de mentalité et de volonté de gagner. »

« Un jour, j'en reparlerai. Quand on y repense, un an et demi plus tard, et qu'on suit le début de la saison, on se rend compte que tout repose sur nous, les responsables des joueurs. Nous devons prendre soin d'eux. Nous devons aussi prendre soin des entraîneurs adverses. Nous devons prendre soin de tous les joueurs. Réfléchissez aux conséquences de mes propos. Je me souviens que ce n'était pas la bonne chose à faire. »

« En tant qu'entraîneur, il faut assumer davantage de responsabilités envers chaque joueur, pas seulement les siens. Et penser à autre chose qu'à son propre intérêt. J'espère avoir été clair. »

Araujo a été vivement critiqué après son expulsion lors d'un match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain en mai 2024. Son carton rouge précoce a contribué à la défaite 4-1 face aux Parisiens. Cela s'est produit 19 mois avant le congé d'Araujo, et après le match, le vétéran Ilkay Gündogan a vivement critiqué les choix d'Araujo.

En octobre 2024, soit 14 mois avant le congé d'Araujo, un documentaire intitulé « No teneis ni **** idea » [Tu n'y connais rien] a fait grand bruit. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, y critiquait Araujo. On le voyait, lors d'une causerie d'avant-match, mais devant les caméras, donner des instructions à ses joueurs pour que l'Uruguayen ait le ballon et soit ainsi poussé à la faute.

« Araujo est un joueur de haut niveau, mais c'est lui qui a le plus de difficultés à relancer proprement depuis la défense. À chaque fois qu'il reçoit le ballon, on bloque une ligne de passe et on se retrouve en position idéale », expliquait l'ancien entraîneur du FC Barcelone, cité par La Vanguardia.