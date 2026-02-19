Hansi Flick perd le contrôle, la causerie musclée

On attendait une réaction des Blaugrana lors de cette seconde rencontre, mais Gérone a exploité les faiblesses du Barça de la même manière que l'Atlético.

Après le match contre l'Atlético, il a été rapporté que Flick était plus furieux que jamais à son arrivée à Barcelone. Non seulement il a vertement réprimandé ses joueurs à la mi-temps au Metropolitano, mais il a réitéré sa colère le lendemain matin. Le jour suivant, les joueurs du Barça auraient demandé à Flick d'adapter sa tactique face à des équipes plus adroites, et en l'absence de Pedri et/ou Raphinha.

Après le match contre Gérone, Flick a révélé avoir accordé deux jours de repos aux joueurs pour leur permettre de se ressourcer mentalement. Selon MD, à leur retour à l'entraînement, Flick a tenu une réunion d'une heure avec ses joueurs sur le terrain. Durant cette heure, il a passé en revue les erreurs commises par Barcelone et a indiqué aux joueurs qu'il ne modifierait pas son style de jeu et que sa priorité était de retrouver l'intensité initiale plutôt que de le changer.

Il a insisté sur le fait que si ses joueurs étaient mieux positionnés sur le terrain et exerçaient un pressing plus haut, l'adversaire ne pourrait pas se créer autant d'occasions que l'Atlético. Flick a également souligné que leur efficacité offensive devait être meilleure, après un seul but lors de leurs deux derniers matchs, durant lesquels ils ont totalisé 32 tirs (dont 10 cadrés). Sport confirme ces propos : Flick a réaffirmé son style et a demandé à son équipe de retrouver le niveau de jeu de la saison dernière, plutôt que de le modifier.

Il a été rapporté en début de semaine que Pedri pourrait jouer quelques minutes samedi contre Levante, alors qu'il se remet d'une blessure aux ischio-jambiers. Marcus Rashford est indisponible en raison de douleurs au genou, mais tous deux ont participé à une partie de la séance d'entraînement avec le reste du groupe, ce qui laisse penser qu'ils pourraient être de retour dimanche contre Levante.