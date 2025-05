Hansi Flick, le geste de gentleman

FC Barcelone vs Villarreal

Barcelone a remporté son 28e titre de champion d'Espagne jeudi en s'imposant 2-0 face à l'Espanyol lors du derby catalan.

C'est la deuxième fois en trois saisons qu'ils réalisent cet exploit chez leurs rivaux. Naturellement, cela a créé une situation tendue pour les Pericos, qui n'ont pas souhaité assister à des célébrations.

Il y en a eu quelques-unes, mais les joueurs et le staff barcelonais ont finalement rapidement regagné les vestiaires avant de commencer la fête. L'une des raisons de cette situation était Hansi Flick, photographié en train d'accompagner ses joueurs hors du terrain du stade RCDE.

Manolo Gonzalez félicite Hansi Flick pour son geste de célébration

L'entraîneur de l'Espanyol, Manolo Gonzalez, a félicité Flick pour ce geste lors de son discours aux médias après le match, selon Diario AS.

Il a démontré toute l'année qu'il était un bon entraîneur et qu'il avait du bon sens. C'est un gentleman. Il est absurde de célébrer le titre chez l'éternel rival quand on peut le faire calmement et sans provoquer personne.

Gonzalez s'est également exprimé sur le match, estimant que l'Espanyol avait été malheureux de s'incliner face à son rival local.

« Je pense que le résultat n'était pas juste. Nous savions à quel match nous allions être confrontés. Nous avons eu des situations très claires, nous avons très bien attaqué. Si nous avions pris l'avantage en première mi-temps, le match aurait été bien différent. »

Gonzalez révèle sa conversation avec Lamine Yamal après le carton rouge

L'un des principaux sujets de discussion du match a été le carton rouge tardif de Leandro Cabrera pour avoir agressé Lamine Yamal. Gonzalez a donné son avis sur le sujet et a également révélé ce qu'il a dit à la superstar barcelonaise après l'incident.

On gâche le football. Il n'a pas la force de blesser qui que ce soit. Tomber ainsi, il faut le faire bien. On sait déjà que le sujet du théâtre est bien géré là-bas (à Barcelone) – pas seulement maintenant, mais depuis des années. C'est un acte évitable, mais ni une chute, ni une expulsion, ni une agression.

Je lui ai dit qu'il avait sauté, rien de plus, et qu'il devait arrêter de se jeter et de provoquer.