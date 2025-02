Hansi Flick dévoile son joueur préféré

Le FC Barcelone a poursuivi son impressionnant début d’année 2025 avec une victoire 5-0 contre Valence en quart de finale de la Coupe du Roi.

Les Catalans sont désormais en demi-finale de la compétition, où ils rejoignent l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et la Real Sociedad – ils découvriront leur adversaire au prochain tour mercredi.

Selon Diario AS, Hansi Flick s’est dit satisfait du résultat et de la performance de son équipe. Il a également fait l’éloge de Ferran Torres, héros du triplé contre son ancien club.

« C’est une victoire très importante pour nous. Je suis content de l’équipe. Nous avons créé des occasions et marqué des buts dès le début, et cela nous a permis d’atteindre notre objectif. (Le nombre de buts que nous marquons) montre la soif de l’équipe. Et que les joueurs étaient concentrés sur le fait d’essayer de marquer plus de buts. C’est bien de voir ça.

« Il est important que chacun montre sa meilleure version. Je suis content pour les joueurs car ils ont bien marqué, ils ont bien joué. Je le répète. Nous avons très bien joué contre Valence. Je suis content pour Ferran, car il a marqué un triplé. Il était absent après une blessure et il est revenu en forme. »

Flick a également parlé de Pedri, qui a encore fait une excellente prestation à Mestalla.

« Je ne peux pas en dire beaucoup. On ne peut pas comparer car c’est un joueur incomparable. Il aime le football et c’est agréable à regarder, où qu’il joue, il aide beaucoup l’équipe. Et il joue toujours pour l’équipe. Je suis content qu’il soit ici depuis longtemps. »