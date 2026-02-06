Hansi Flick arrogant ? Les propos choquants

La victoire tant convoitée serait celle de la Ligue des Champions, que les Catalans n'ont plus remportée depuis 2015.

Selon MD, l'entraîneur Hansi Flick est convaincu que son équipe est capable de remporter la compétition, même s'il souhaite que ses joueurs franchissent un cap pour maximiser leurs chances.

« Je pense que nous travaillons chaque jour pour nous améliorer. Nous devons perfectionner les petits détails, même les plus infimes, pour progresser. C'est l'essentiel et, bien sûr, nous avons aussi une chance de gagner la Ligue des Champions. C'est un objectif majeur pour nous et nous y travaillons quotidiennement. Je sais que les supporters nous soutiennent à chaque match. C'est une excellente combinaison, être tous unis, et c'est pourquoi nous nous battons tous pour ce titre prestigieux. »

On a également demandé à Flick quels seraient les prochains renforts qu'il envisageait pour son effectif. Il comprend que le mercato a été difficile, mais il est satisfait du déroulement des choses jusqu'à présent, malgré les informations contraires qui circulaient.

« Je pense que nous avons une équipe fantastique en ce moment. Chaque décision doit être prise intelligemment. Avec Deco, j'ai un excellent partenaire et nous discutons de tout. Chaque décision tient compte de la situation financière, mais surtout de la capacité du joueur à améliorer l'équipe. S'il est une bonne personne, un bon coéquipier. C'est ce dont nous avons besoin : de bonnes personnes dans cette équipe fantastique. »

Flick a également clairement indiqué qu'il adorait son expérience à Barcelone.

« Le Barça est encore mieux que ce que j'imaginais. Dès le début, j'ai eu le sentiment d'être dans une famille, et c'était le cas dès le premier jour. J'ai vraiment apprécié les premiers jours et les premières semaines, et maintenant, cela fait plus d'un an et demi que je suis ici. C'est vraiment incroyable. Les gens ici sont très gentils avec nous, c'est fantastique. »