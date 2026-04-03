Hans Kraay pose une question cruciale : « As-tu déjà eu des nouvelles du PSV ? »

Jakob Breum a connu un mois de mars très réussi, couronné par le titre de Joueur du mois décerné à ce milieu offensif polyvalent, capable également d'évoluer sur les ailes. La star danoise des Go Ahead Eagles semble prête à franchir un nouveau palier la saison prochaine.

Breum a inscrit quatre buts en mars, dont un triplé contre le NAC Breda. Ayase Ueda (Feyenoord) a également marqué quatre fois, mais Breum a réussi davantage de dribbles (89 %) et affiché une meilleure précision de passe (88,3 %).

Le milieu de terrain danois a déjà réalisé son deuxième triplé sous les couleurs de Go Ahead lors de la victoire 6-0 contre le NAC. « Et c'est très étrange, car je pense que je n'y suis parvenu qu'une seule fois pendant toute ma jeunesse », a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Hans Kraay junior d'ESPN.

Breum a reçu le prix des mains de son coéquipier Victor Edvardsen, un concurrent pour le poste de numéro 10 à Deventer. « Mais si Victor joue au poste de numéro 10, alors je joue au poste de numéro 8. Donc ça ne change pas grand-chose. »

Il semble que Breum en soit à ses derniers mois chez Go Ahead, malgré un contrat courant jusqu’à mi-2027. Le vainqueur de la coupe de l’année dernière évite, en le vendant cet été, que Breum ne parte gratuitement un an plus tard.

Kraay connaît la durée du contrat de Breum chez Go Ahead et évoque le PSV comme prochain club potentiel. « As-tu déjà eu des nouvelles du PSV ? », demande le journaliste.

« Je comprends que vous posiez cette question, mais non, je n’ai rien entendu de la part du PSV. » Breum souligne toutefois immédiatement qu’un séjour prolongé chez Go Ahead ne figure pas en tête de sa liste. « Je dois passer à l’étape suivante », déclare le joueur, qui a été recruté par le club de Deventer en 2023.