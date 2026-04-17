Hans Kraay junior salue une « petite performance d'envergure mondiale » aux Pays-Bas

En tête du classement, Vitesse affiche le meilleur bilan de cette quatrième phase de la Keuken Kampioen Divisie. Hans Kraay junior se dit impressionné par le club, rappelant qu’il avait temporairement perdu sa licence professionnelle l’an dernier.

Kraay qualifie la remontée de Vitesse ces derniers mois de « petite prouesse mondiale ». « Ils doivent en tout cas avoir un très bon entraîneur : Rüdiger Rehm. Il s'est entraîné avec cinq joueurs trois semaines avant le début du championnat. Ce qu'ils font est vraiment incroyable », s'enthousiasme l'analyste d'ESPN.

Spécialiste du championnat néerlandais, il avance un autre argument : « Les choses se sont mises en place un mois plus tard », rappelle Kraay, en référence à la récupération de la licence professionnelle du club.

« Ils ont dû enchaîner trois matchs par semaine pendant deux mois, sans que personne ne se plaigne. Ils n’ont connu aucune blessure musculaire, ce qui en dit long sur leur gestion. Et malgré tout, Vitesse a accumulé autant de points », répète Kraay, qui tient les Arnhemmers en très haute estime.

Actuellement en tête du quatrième acte avec 16 points en 7 journées, Vitesse, qui recevra le MVV Maastricht vendredi soir, devance Willem II au goal average. L’ADO La Haye, déjà sacré champion, occupe la troisième place.

Le RKC Waalwijk, quatrième, est son principal rival. Si RKC et le FC Den Bosch perdent, qu’Almere City FC laisse des points en route et que Vitesse bat le MVV, les Arnhemmois seront mathématiquement qualifiés pour les barrages de promotion.