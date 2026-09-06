Le FC Barcelone termine son mercato estival sans avoir recruté l'attaquant argentin Julian Alvarez, qui représentait la priorité absolue de l'équipe durant l'été, mais avec le sentiment d'avoir trouvé des solutions suffisantes pour couvrir le poste d'avant-centre.

L'arrivée du Brésilien Gabriel Jesus dans les dernières minutes constitue la dernière pièce d'un plan élaboré par le directeur sportif Deco il y a plusieurs mois, en prévision du scénario qui s'est effectivement produit, à savoir la non-arrivée du joueur argentin dans les rangs du club catalan.

Le quotidien espagnol « Sport » a révélé que le directeur sportif du Barça, Deco, n'a jamais caché, au sein de son cercle proche, la difficulté de recruter Julian Alvarez et de le faire sortir de l'Atlético de Madrid.

C'est pourquoi, tout en maintenant cette possibilité ouverte, Deco a travaillé à trouver des options alternatives, et le nom de l'attaquant anglais Anthony Gordon a émergé comme une option particulièrement séduisante à ses yeux.

Bien que le poste naturel de Gordon soit celui d'ailier, le directeur sportif a manifesté une admiration particulière la saison dernière lors de son analyse de plusieurs matchs de Newcastle United auxquels Gordon a participé comme avant-centre.

Sa façon d'interpréter et d'appréhender ce poste ainsi que sa mobilité ont suscité une grande admiration de la part de Deco, en particulier sa facilité d'adaptation à deux postes différents sans baisse de niveau ni de rendement.

Deco a entamé des démarches intensives entourées d'un secret absolu : il a pris contact avec l'entourage du joueur et a effectué plusieurs voyages dans la capitale britannique, Londres, jusqu'à parvenir à orienter et boucler l'opération avec succès le 27 mai dernier.

Alors que l'essentiel de l'attention était concentré sur le suivi de la situation de Julian Alvarez, le Barça avait déjà sécurisé son option alternative.

Gordon est considéré comme bien plus qu'un simple ailier : Deco voue une grande admiration aux qualités du joueur anglais, et plus précisément à sa capacité à percer sur les côtés et à attaquer les espaces, ainsi qu'à son positionnement lorsqu'il joue dans l'axe et à sa facilité à décrocher pour recevoir le ballon et participer à la construction du jeu ; sans oublier que sa grande taille lui offre des solutions supplémentaires comme attaquant capable d'exploiter les centres et les jeux de tête.

Le directeur sportif transmettait depuis un certain temps déjà une idée claire à ses proches, à savoir que Gordon peut jouer comme ailier et comme avant-centre selon les besoins de l'entraîneur Hansi Flick, cette polyvalence ayant été l'un des facteurs les plus déterminants pour miser sur son recrutement.

Par cette démarche, le Barça s'est prémuni face à tout scénario lié à Julian Alvarez, alors que émergeait dans le même temps le jeune Hamza Abdelkarim, qui a prouvé qu'il était capable d'offrir une autre option au même poste.

Le Barça a abordé les dernières semaines du mercato en sachant que, même si la grande opération n'aboutissait pas, il n'était pas contraint de recruter pour recruter.

Le Barça a réalisé une grande surprise dans les dernières heures en signant le Brésilien Gabriel Jesus pour 10 millions d'euros, l'attaquant brésilien ayant paraphé un contrat de deux saisons avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire, une opération que le club catalan considère comme une occasion idéale sur le marché des transferts.

L'opération Jesus se caractérise par un risque financier limité : il pourrait offrir un rendement très élevé s'il retrouve son meilleur niveau, complétant ainsi le renfort d'un poste qui a semblé, durant de longues périodes de l'été, dépendre entièrement de ce qui allait se passer dans le dossier Julian Alvarez.

Au final, selon les derniers développements et sauf revirement inattendu, l'attaquant argentin poursuivra une saison de plus avec l'Atlético de Madrid. Mais le Barça se préparait à cette éventualité depuis longtemps : d'abord est arrivé Gordon, que Deco voyait dès le départ comme un joueur dépassant le simple rôle d'ailier, puis Hamza Abdelkarim a réservé sa place, et au tout dernier moment Gabriel Jesus a fait son apparition.

Le Barça n'a pas pu boucler le recrutement de l'attaquant qu'il avait défini comme cible principale, mais Deco a laissé un plan tout prêt pour ne pas dépendre exclusivement de Julian Alvarez, un plan qui avait été lancé bien avant que le marché n'atteigne ses dernières heures.



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »