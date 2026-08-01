Hamza Abdelkarim n'a pas attendu la fin de ses vacances d'été après sa participation à la Coupe du monde avec l'équipe d'Égypte : il a pris une décision qui pourrait dessiner très tôt les contours de son avenir. Le jeune attaquant égyptien a écourté ses congés et est revenu à Barcelone dès le premier jour du stage de préparation, avec un seul objectif en tête : convaincre l'entraîneur allemand Hansi Flick qu'il mérite une place parmi les stars de l'équipe première.

Quelques semaines plus tard, son plan semble se dérouler comme il l'avait espéré. Il est devenu l'une des figures les plus en vue de la période de préparation et a commencé à récolter les éloges au sein du club catalan, après avoir enchaîné les prestations solides qui confirment qu'il possède les qualités nécessaires pour s'imposer.

Hamza a été titularisé lors des deux matchs amicaux disputés par Barcelone contre l'Europe et Birmingham, et a réussi à attirer l'attention par sa performance remarquable, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

Lors de la rencontre disputée vendredi soir en Angleterre, l'attaquant égyptien a été sans conteste l'homme du match, après avoir inscrit deux buts, dont un sur un penalty qu'il a lui-même obtenu, livrant une prestation qui a confirmé l'impression positive laissée auprès du staff technique.

Son empreinte ne s'est pas limitée aux buts : il a également montré des déplacements intelligents, un placement idéal dans la surface de réparation, ainsi qu'une forte personnalité et une grande audace malgré son jeune âge. Hamza a déclaré après le match : « C'était incroyable, et j'espère marquer encore plus de buts. »

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D'un joueur inconnu à l'un des talents les plus en vue

Lorsque Barcelone a finalisé les démarches pour recruter Hamza sous forme de prêt en provenance d'Al Ahly en janvier dernier, son nom n'était pas connu d'une grande partie des supporters du club catalan.

Mais en Égypte, il était considéré depuis des années comme l'un des talents montants les plus prometteurs, au point que beaucoup le voyaient comme le successeur naturel de la star Mohamed Salah, grâce à la progression rapide de son niveau.

Et bien que certaines démarches bureaucratiques aient retardé ses débuts avec Barcelone jusqu'au mois de mars, cela ne l'a pas empêché de faire ses preuves rapidement.

Hamza a eu besoin de moins de trois mois avec l'équipe de jeunes (Juvenil A) pour convaincre le staff technique et la direction sportive de son potentiel.

Ses excellentes prestations ont poussé Barcelone à activer la clause d'achat, d'un montant de 1,5 million d'euros, présente dans l'accord de prêt avec Al Ahly, afin d'assurer le maintien du joueur dans ses rangs, dans une démarche qui reflète l'ampleur de la confiance placée en son potentiel et en son avenir.

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La Coupe du monde puis un retour immédiat à Barcelone

L'été de Hamza ne s'est pas arrêté à son transfert définitif à Barcelone : il a également reçu une convocation pour représenter l'équipe d'Égypte à la Coupe du monde.

Le jeune attaquant a participé à quatre des cinq matchs disputés par l'équipe d'Égypte, et n'a manqué que la rencontre face à l'Argentine en huitièmes de finale, qui a vu l'Égypte être éliminée du tournoi le 7 juillet.

Malgré les gros efforts fournis durant la compétition, il n'a bénéficié que d'une seule semaine de repos, avant de revenir le 13 juillet au stage de Barcelone, avec un objectif clair sous les yeux : gagner la confiance de Hansi Flick.

Après le match contre Birmingham, il est apparu clairement qu'il allait dans la bonne direction. Le joueur a déclaré après la rencontre : « C'était incroyable, bien sûr. Je suis très heureux, et j'espère que l'équipe et moi continuerons à travailler et à nous améliorer à chaque match. C'était un adversaire solide, doté de grandes capacités physiques. »

Il a ajouté : « Nous sommes encore une équipe jeune, et nous apprenons à mieux nous connaître sur le terrain, ce qui renforce la confiance entre tous les membres du groupe. J'espère pouvoir marquer encore plus de buts. »

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Un éloge particulier et une forte concurrence

Les prestations de Hamza ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Hansi Flick, qui a tenu à faire l'éloge de l'attaquant égyptien, tant sur le plan technique que sur le plan personnel. Cet éloge constitue un indicateur important de la place que le joueur a commencé à occuper dans les calculs du staff technique.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Je pense que c'est un joueur très humble, doté d'une personnalité formidable et d'un grand potentiel. C'est un attaquant qui sait bien se placer dans la surface de réparation, et qui est toujours attentif au déroulement du jeu, ce qui est exactement ce que je demande à un avant-centre. »

Hamza est conscient que la concurrence ne sera pas facile, d'autant que Barcelone travaille à renforcer sa ligne d'attaque lors de l'actuel mercato estival, et place l'Argentin Julián Álvarez en tête de ses priorités.

Mais l'attaquant égyptien sait aussi que Flick n'hésite pas à donner leur chance aux jeunes talents, et il l'a prouvé en faisant jouer de nombreux joueurs de l'académie de La Masia, de l'équipe du Barça Atlètic et de l'équipe de jeunes avec l'équipe première. C'est pourquoi Hamza continue d'exploiter chaque minute qui lui est accordée, cherchant à prouver qu'il mérite de rester dans le groupe de l'équipe première.

À seulement dix-huit ans, Hamza vit une année exceptionnelle qui pourrait constituer le tournant le plus important de sa carrière footballistique. Il a en effet commencé l'année 2026 en tant que joueur prêté à l'équipe de jeunes de Barcelone, puis a participé à la Coupe du monde avec l'équipe d'Égypte, avant que le club catalan n'active la clause d'achat de son contrat de manière définitive, et qu'il obtienne l'opportunité de rejoindre le stage de l'équipe première en vue de la nouvelle saison.

Et aujourd'hui, grâce à ses buts, à ses prestations en constante progression, à sa mentalité professionnelle et au travail acharné qu'il fournit jour après jour, l'attaquant égyptien se rapproche de la réalisation de son plus grand rêve : convaincre définitivement Hansi Flick qu'il est prêt à porter le maillot de Barcelone avec l'équipe première.