L'entraîneur brésilien Juliano Belletti mise sur l'attaquant égyptien Hamza Abdel Karim pour mener la ligne offensive du Barça Atlètic la saison prochaine, dans le cadre d'un projet ambitieux visant à accéder à la première division espagnole après des années d'échecs.

Le quotidien espagnol « Sport » indique que Belletti parie sur l'expérience internationale acquise par Abdel Karim lors de sa participation à la Coupe du monde, la considérant comme un véritable tremplin pour un joueur censé faire la différence dans une équipe qui souffre d'un manque d'expérience et de profondeur.

Un changement radical dans la philosophie de l'équipe

Le Barça Atlètic connaît un changement radical dans sa politique de recrutement sous la direction de Belletti, avec l'arrivée de joueurs ayant dépassé les 20 ans, contrairement à l'habitude des dernières années, parmi lesquels Ignasi Cuer et Juan Ibarra (âgés chacun de 22 ans), aux côtés de jeunes joueurs disposant d'une expérience en championnat comme Jonny Hernández.

L'équipe pourrait se renforcer davantage avec l'arrivée du latéral équatorien José Caicedo, qui possède une expérience en première division équatorienne et en Copa Libertadores avec le LDU Quito, ce qui apporterait à l'équipe la profondeur dont elle a grandement besoin.

Une jeunesse épaulée par l'expérience

Bien que la moyenne d'âge des 26 joueurs ayant débuté les entraînements le 20 juillet soit de 18,8 ans, une moyenne typique pour une équipe de jeunes, Belletti cherche à établir un équilibre entre jeunesse et expérience, après avoir analysé avec précision les problèmes ayant empêché l'équipe d'accéder à l'échelon supérieur la saison dernière, malgré la présence de joueurs d'une qualité supérieure au niveau moyen du championnat.

L'équipe se prépare à entamer son stage de préparation pour la nouvelle saison le 2 août prochain à La Vall d'en Bas, où la composition sera plus proche de celle dont l'entraîneur brésilien disposera tout au long de la saison, notamment après l'intégration de plusieurs joueurs actuels aux rangs de l'équipe première dirigée par Hansi Flick.

Belletti parie sur le fait que l'expérience internationale de Hamza Abdel Karim, aux côtés des nouvelles recrues, constituera la base solide dont l'équipe a besoin pour atteindre l'objectif de la montée tant attendue.