Le FC Barcelone est confronté à une véritable crise avant le début de la nouvelle saison, alors que le poste d'avant-centre est devenu un casse-tête pour l'entraîneur allemand Hansi Flick, dans un contexte où le transfert de Julián Álvarez n'est toujours pas conclu et où l'incertitude entoure l'avenir de Ferran Torres.

Selon un rapport publié par le quotidien espagnol « Marca », le Barça cherche encore un nouvel attaquant pour compenser le départ de Robert Lewandowski, et Julián Álvarez figure en tête de la liste des candidats. Mais l'Atlético de Madrid ne semble pas disposé à faciliter le départ de son attaquant argentin.

La direction du Barça travaille sur plusieurs options, mais le club n'a pas encore réussi à conclure un transfert de remplacement, ce qui menace de laisser le poste de pointe de l'attaque sans renfort clair à l'approche du coup d'envoi des compétitions de la nouvelle saison.

La crise se complique davantage avec le flou entourant la situation de Ferran Torres, qui suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain, alors que le club français n'a pas encore présenté d'offre officielle, sur fond d'attentes quant à l'éventuelle arrivée d'une offre dans les prochains jours.

Le départ de Torres, s'il venait à se produire, représenterait un coup dur pour Flick, d'autant qu'il était le remplaçant naturel de Lewandowski la saison dernière et a disputé 38 matchs au poste d'avant-centre.

Malgré cela, Flick dispose de plusieurs solutions au sein de l'effectif, notamment Dani Olmo et Lamine Yamal, ainsi que les nouvelles recrues Anthony Gordon et Karim Adeyemi, tous ces joueurs ayant déjà évolué au poste de pointe de l'attaque au cours de leur carrière.

Le nom du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim se distingue également comme l'une des solutions possibles issues du secteur des jeunes, après avoir débuté comme titulaire lors des deux matchs amicaux du Barça face à l'Europa et à Birmingham, et avoir réussi à inscrire les deux buts de son équipe lors de la rencontre contre Birmingham.

Mais compter sur Hamza ou sur l'une des solutions internes ne semble pas suffisant, selon le quotidien, pour résoudre entièrement la crise, car le Barça a besoin d'un attaquant capable de supporter la pression de la concurrence au plus haut niveau, surtout avec les ambitions du club de rivaliser sur tous les tableaux.

Ainsi, le Barça se retrouve dans une course contre la montre pour régler le dossier du nouvel attaquant, à l'approche du début de la saison, tandis que l'avenir de Julián Álvarez et de Ferran Torres demeure incertain, ce qui fait du poste de pointe de l'attaque l'un des plus grands défis auxquels Flick pourrait être confronté en ce début de nouvelle saison.

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