L'avenir du joueur Brian Fariñas a connu un tournant important cet été, lui qui était proche de quitter le Barça pour renforcer les rangs de Gérone. Mais l'entraîneur Hansi Flick a stoppé son départ après la blessure de Frenkie de Jong.

Âgé de 20 ans, Fariñas est considéré comme l'un des éléments prometteurs du Barça, aux côtés de l'Égyptien Hamza Abdelkarim.

Le journal Sport a indiqué que Flick a accordé à Fariñas une place dans l'effectif de l'équipe première, après une prestation remarquée durant la période de préparation à la nouvelle saison.

Brian Fariñas avait choisi le numéro 4, qui possède une histoire particulière au sein du Barça, et quelques jours après la fermeture du marché des transferts estival, le directeur sportif Deco a appelé l'agent du joueur pour évoquer son avenir et entamer les négociations concernant la prolongation de son contrat actuel.

Le contrat de Fariñas court jusqu'à l'été 2028. Le milieu de terrain n'a pas encore disputé son premier match avec l'équipe première, mais au sein du club, on croit fermement en ses qualités et en son potentiel.

L'agent de Brian Fariñas, Borja García, s'est rendu ce jeudi à la cité sportive Joan Gamper pour rencontrer Deco. La réunion a été très positive, les bases nécessaires à la prolongation du contrat du joueur y ayant été posées.

La réunion a connu des avancées importantes et il n'y aura aucun problème à parvenir à un accord garantissant le maintien du joueur au-delà de 2030. Le salaire du joueur sera revalorisé pour être en adéquation avec son nouveau statut, et le montant de la clause libératoire de son contrat, actuellement fixée à 15 millions d'euros, sera également relevé.

Fariñas a récemment obtenu une nouvelle voiture. Jusqu'à récemment, il se rendait à la cité sportive à bord d'une Toyota Auris de 2007, ce qui avait suscité plus d'un commentaire.

Les principaux responsables de l'équipe première œuvraient au changement de situation du joueur depuis la semaine dernière, et une Cupra Raval électrique lui a été remise après qu'il est devenu un joueur à part entière de l'équipe première.

À noter que le Barça prévoit également de prolonger le contrat de Hamza Abdelkarim et de porter la clause libératoire de son contrat à 150 millions d'euros, au lieu de 15 millions.

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