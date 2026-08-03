Hamza Abdelkarim, la solution ? Un problème majeur menace la saison du Barça

Le FC Barcelone fait face à une véritable crise avant le début de la nouvelle saison, le poste d'avant-centre étant devenu un casse-tête pour l'entraîneur allemand Hansi Flick, alors que le transfert de Julian Alvarez n'est toujours pas conclu et que l'avenir de Ferran Torres demeure incertain.

Selon un rapport publié par le journal espagnol Marca, le FC Barcelone cherche toujours un nouvel attaquant pour compenser le départ de Robert Lewandowski. Julian Alvarez figure en tête de la liste des candidats, mais l'Atlético de Madrid ne semble pas prêt à faciliter le départ de son buteur argentin.

La direction du FC Barcelone travaille sur plusieurs options, mais le club n'a pas encore réussi à conclure un transfert de substitution, ce qui menace de laisser le poste de numéro 9 sans renfort clair à l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison.

La crise se complique davantage avec l'incertitude entourant la situation de Ferran Torres, qui suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain, alors que le club français n'a pas encore formulé d'offre officielle, dans un contexte où l'on s'attend à ce qu'une proposition puisse arriver dans les prochains jours.

Le départ de Torres, s'il venait à se concrétiser, représenterait un coup dur pour Flick, d'autant plus qu'il était le remplaçant naturel de Lewandowski la saison dernière et qu'il a disputé 38 matches au poste d'avant-centre.

Malgré cela, Flick dispose de plusieurs solutions au sein de l'effectif, notamment Dani Olmo et Lamine Yamal, ainsi que les nouvelles recrues Anthony Gordon et Karim Adeyemi, tous ces joueurs ayant déjà évolué au poste de numéro 9 au cours de leur carrière.

Le nom du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim se distingue également comme l'une des solutions possibles issues du centre de formation, après avoir été titulaire lors des deux matches amicaux du FC Barcelone face à l'Europa et à Birmingham, et avoir réussi à inscrire les deux buts de l'équipe lors de la rencontre contre Birmingham.

Mais compter sur Hamza ou sur l'une des solutions internes ne semble pas suffisant pour résoudre entièrement la crise, car le FC Barcelone a besoin d'un attaquant capable de supporter la pression de la compétition au plus haut niveau, surtout avec les ambitions du club de jouer tous les titres.

Ainsi, le FC Barcelone se retrouve dans une course contre la montre pour régler le dossier du nouvel attaquant, alors que la saison approche, tandis que l'avenir de Julian Alvarez et de Ferran Torres reste ouvert, ce qui fait du poste de numéro 9 l'un des plus grands défis auxquels Flick pourrait être confronté en ce début de nouvelle saison.

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