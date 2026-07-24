Le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a ouvert son compteur de buts avec l'équipe première du FC Barcelone, inscrivant sa première réalisation sous le maillot « Blaugrana » lors de la rencontre amicale à huis clos qui opposait le club catalan au club « Europa » ce vendredi soir, dans le cadre des préparatifs en cours pour disputer les compétitions de la saison 2026-2027.

L'attaquant prometteur, âgé de 18 ans, avait su gagner la confiance de l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui l'a titularisé en pointe de l'attaque lors de ce match disputé sans public. Abdelkarim est parvenu à transformer cette occasion en un deuxième but pour le Barça après une demi-heure de jeu.

Ce départ tonitruant du jeune attaquant intervient après que le club catalan a récemment annoncé l'activation de la clause d'achat définitif dans son prochain contrat en provenance du club égyptien d'Al Ahly, à l'issue d'une période de prêt réussie entamée en janvier dernier, durant laquelle il a affiché des performances remarquables avec l'équipe des jeunes, avant d'être promu pour participer aux entraînements de préparation de la nouvelle saison sous la direction de Flick.

Ce but survient dans une période faste pour l'attaquant égyptien, qui a récemment disputé 4 matchs avec l'Égypte lors de la Coupe du monde.

Hamza se prépare à affronter son ancien club, Al Ahly, après que le Barcelone a annoncé qu'il affronterait le géant égyptien lors du Trophée Joan Gamper le 19 août prochain au stade du Camp Nou.