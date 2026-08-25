Le FC Barcelone a décidé, après avoir analysé le mercato, de ne recruter aucun attaquant de pointe s'il ne parvient pas à s'attacher les services de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Selon la radio espagnole « Cadena SER », le club catalan tentera jusqu'au bout de boucler le transfert de l'attaquant de l'Atlético, qui constitue une priorité pour l'entraîneur Hansi Flick, le club étant conscient des efforts déployés par le joueur.

L'attaquant argentin avait reçu un appel de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, mais il ne souhaite pas rejoindre les Gunners, car il veut uniquement jouer pour le Barça.

Les autres alternatives pour le poste de pointe sont Harry Kane, Lautaro Martinez et Joao Pedro, mais elles ne sont pas accessibles pour le Barça.

Quant aux options peu coûteuses telles que Tresoldi ou Elia Caprile, elles suscitent l'intérêt mais n'amélioreraient pas le niveau actuel de l'effectif du Barça.

La radio espagnole a indiqué qu'en cas de non-recrutement d'Alvarez, Flick envisagerait plusieurs joueurs de l'effectif de l'équipe pour occuper le poste d'attaquant, comme Raphinha, Gordon, Ademi, Dani Olmo et Hamza Abdelkarim.

Hamza Abdelkarim demeure dans les plans de Flick, bien qu'il n'ait pas participé au premier match du Barça face à Elche en Liga.



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