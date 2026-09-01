Hamza Abdelkarim adresse un message enflammé après sa première apparition avec le Barça

Le jeune attaquant égyptien Hamza Abdel Karim, âgé de 18 ans, a fêté sa toute première apparition avec l'équipe première du Barça, après que l'entraîneur Hansi Flick lui a offert l'occasion de se montrer face au Rayo Vallecano. Il entame ainsi une nouvelle étape dans sa carrière au sein du club catalan, avec de grands espoirs de continuer à briller avec l'équipe première.

Hamza a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « TV3 » après la rencontre : « Je suis extrêmement heureux de disputer mon premier match, et j'espère décrocher davantage de succès à l'avenir », exprimant sa grande joie de se produire devant les supporters du Barça au Camp Nou.

L'attaquant égyptien a ajouté : « Il y avait beaucoup de monde, et j'étais très impatient de fouler la pelouse. C'était un sentiment très fort. Je veux le vivre encore et encore. »

Hamza a évoqué ses ambitions avec l'équipe première, affirmant sa volonté de donner tout ce qu'il a pour aider le Barça à atteindre ses objectifs, disant qu'il espère « aider l'équipe autant que possible et tout gagner » lors de la prochaine période.

L'attaquant égyptien a fait l'éloge de ses deux coéquipiers de la ligne offensive, le Brésilien Raphinha et l'Espagnol Lamine Yamal, affirmant son admiration pour ce qu'ils offrent sur le terrain et en dehors.

Il a dit de Raphinha : « C'est une personne formidable, et nous savons tous qu'il donne toujours le meilleur de lui-même, où qu'il soit sur le terrain », tandis qu'il a décrit Lamine Yamal comme un joueur doté d'un « talent envoûtant dans les pieds », soulignant qu'il joue pour l'équipe et les supporters.

Hamza avait attiré l'attention durant la période de préparation de la saison, après s'être montré sous un jour remarquable et s'être imposé comme l'un des principaux buteurs du Barça, pour finalement obtenir la récompense qu'il attendait en prenant part à un match officiel avec l'équipe première.