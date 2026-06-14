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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Hamdallah n’est plus qu’à un pas de s’engager avec le club

A. Hamdallah
Al-Taawoun
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Maroc
Arabie saoudite

La cinquième expérience se profile déjà à l’horizon.

Le club saoudien Al-Taawoun a finalisé l’un des transferts phares de ce mercato en s’accordant définitivement avec l’attaquant marocain Abdelrazak Hamdallah.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », le club a finalisé l’ensemble des modalités, ouvrant ainsi la voie à son arrivée sous le maillot des « Sakri Al-Qassim » dès le début de la nouvelle saison.

Selon la même source, l’avant-centre aurait déjà apposé sa signature sur un contrat d’une saison. L’officialisation est attendue dans les prochaines heures, dès que les dernières formalités seront accomplies et le communiqué de presse diffusé.

À lire aussi : Un journaliste saoudien affirme que Bouaadi mérite le Barça et que le Maroc remportera la Coupe du monde.

Il s’agit de sa cinquième expérience en Arabie saoudite après ses passages à Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab et Al-Hilal, où il a déjà laissé son empreinte dans le championnat saoudien Roshen.

Considéré comme l’un des attaquants les plus décisifs de l’histoire récente du championnat saoudien, il a laissé son empreinte buteuse dans chacun des clubs qu’il a représentés, grâce à ses qualités de finisseur et à son sens du but au sein de la surface de réparation.

Son arrivée constitue un renfort de poids pour l’attaque d’Al-Taawoun, qui vise à renforcer ses rangs avec des joueurs expérimentés capables de faire la différence dans les compétitions nationales.

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