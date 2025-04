Hakimi, la grosse explication

Paris Saint-Germain vs Nice

Achraf Hakimi a été écarté de l'effectif du PSG pour affronter Nantes en Ligue 1, peu avant la rencontre entre le champion de France et Arsenal.

Le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion de Ligue 1, a affronté Nantes mardi lors d'une rencontre de championnat sans grande conséquence, avec un match nul 1-1 à l'extérieur. Cependant, Hakimi a été écarté de l'effectif, et les raisons en sont désormais connues.

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, Hakimi a simplement été mis au repos par l'entraîneur Luis Enrique, dans le cadre de la stratégie globale du sélectionneur espagnol visant à gérer la charge de travail de son équipe avant les prochains matchs clés.

L'article continue ci-dessous

Achraf HAKIMI a été mis au repos par Luis Enrique

Hawkins a confirmé que le Marocain n'était pas blessé et qu'il n'y avait aucun problème entre le joueur et l'entraîneur. Cette décision vise uniquement à permettre à Hakimi de se reposer en prévision des rencontres importantes, notamment la demi-finale aller de Ligue des champions du PSG contre Arsenal la semaine prochaine et la finale de Coupe de France contre Reims.

Du repos, tout simplement

Le PSG pourrait devenir la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à terminer une saison entière sans perdre un seul match. Son match nul 1-1 contre Nantes était son sixième match nul de la saison. Les Parisiens comptent 24 victoires et ne sont plus qu'à quatre matchs d'écrire l'histoire.

Les Parisiens recevront Nice en match de championnat le vendredi 25 avril, avant de se rendre à Londres pour affronter Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions le mardi 29 avril.