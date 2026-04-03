Hakimi : « Je n'ai pas pris de plaisir à jouer avec Messi »

Achraf Hakimi, latéral du Paris Saint-Germain, a révélé qu'il n'avait pas apprécié de jouer aux côtés de la star argentine Lionel Messi pendant le passage de ce dernier au club de la capitale française.

Et bien que Messi soit capable de tirer le meilleur de ses coéquipiers, notamment en attaque, les atouts d’Hakimi en tant qu’arrière offensif n’ont pas été exploités de manière optimale lors de l’arrivée de la légende du FC Barcelone dans la capitale française, où ce dernier a contribué à former ce que l’on pourrait qualifier de meilleur trio offensif de l’histoire – en théorie– aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé

. Le PSG n’a pas réussi, durant cette période, à obtenir les succès escomptés sur la scène européenne et n’a connu le succès en Ligue des champions que lorsque Luis Enrique a trouvé l’équilibre idéal entre les performances individuelles et le jeu collectif. C’est à cette période qu’Hakimi s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières latéraux de sa génération grâce à sa vitesse exceptionnelle et à sa touche finale impeccable

Le défenseur marocain n'a donné le meilleur de lui-même qu'avec l'arrivée d'Enrique et le départ de Messi et Neymar, sachant que Hakimi et Leo ont rejoint Paris ensemble lors du mercato estival 2021, le club ayant dépensé 68 millions d'euros pour le premier tandis que le second est arrivé en transfert libre en provenance de Barcelone

L'arrivée de Messi a entraîné un changement de style de jeu, désormais axé sur un trio offensif de stars, ce qui a fait perdre à l'équipe de Mauricio Pochettino l'équilibre nécessaire.

Hakimi a déclaré, lors de son passage dans le podcast « THE BRIDGE » : « Dès l’arrivée de Messi, le projet du Paris Saint-Germain a changé, et avec lui, le style de jeu de l’équipe. Nous jouions différemment et cela ne me plaisait pas. »

Hakimi a ajouté : « Je ne faisais pas les choses que j’aime faire, comme attaquer et me sentir important… J’avais l’impression d’être un petit joueur et je me souviens qu’à ce moment-là, je comparais ma situation à celle en équipe nationale, où je suis traité comme un joueur important. »

Il a conclu : « C'était difficile mentalement pour moi de jouer à Paris comme je le voulais, puis les critiques ont commencé à pleuvoir sur moi à Paris, où l'on se demandait pourquoi je jouais de cette façon avec le Maroc et me montrais différemment à Paris ? Est-ce qu'il ne va pas bien ? Ou y a-t-il une autre raison ? Les gens ne comprennent pas la différence. »



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